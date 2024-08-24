27 боїв сталося на Харківщині за добу: дані Генштабу на ранок

На Харківському напрямку за минулу добу в районах населених пунктів Липці та Вовчанськ відбулось сім боїв, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 08:00.

На Куп’янському напрямку кількість боїв склала 20. Сили оборони відбивали атаки ворога в районах Петропавлівки, Курилівки, Синьківки та Стельмахівки.

Крім цього, супротивник завдав авіаударів в районах населених пунктів Кругляківка, Новоосинове та Богуславка.