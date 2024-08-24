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27 боїв сталося на Харківщині за добу: дані Генштабу на ранок

Суспільство 08:16   24.08.2024
Вікторія Яковенко
27 боїв сталося на Харківщині за добу: дані Генштабу на ранок Фото: Генштаб ЗСУ

На Харківському напрямку за минулу добу в районах населених пунктів Липці та Вовчанськ відбулось сім боїв, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 08:00.

На Куп’янському напрямку кількість боїв склала 20. Сили оборони відбивали атаки ворога в районах Петропавлівки, Курилівки, Синьківки та Стельмахівки.

Крім цього, супротивник завдав авіаударів в районах населених пунктів Кругляківка, Новоосинове та Богуславка.

Читайте також: Війська РФ просунулись в районі Вовчанська – ISW не підтверджує

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Серпня 2024 в 08:16;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку за минулу добу в районах населених пунктів Липці та Вовчанськ відбулось сім боїв, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 08:00.".