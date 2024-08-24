27 боїв сталося на Харківщині за добу: дані Генштабу на ранок
Фото: Генштаб ЗСУ
На Харківському напрямку за минулу добу в районах населених пунктів Липці та Вовчанськ відбулось сім боїв, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 08:00.
На Куп’янському напрямку кількість боїв склала 20. Сили оборони відбивали атаки ворога в районах Петропавлівки, Курилівки, Синьківки та Стельмахівки.
Крім цього, супротивник завдав авіаударів в районах населених пунктів Кругляківка, Новоосинове та Богуславка.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: атаки, бои, генштаб, зведення, ЗСУ, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Серпня 2024 в 08:16;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку за минулу добу в районах населених пунктів Липці та Вовчанськ відбулось сім боїв, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 08:00.".