Оккупанты ударили по Купянщине: пострадали четыре женщины
Около 12:00 ВС РФ ударили по селу Новоосиново Купянского района на Харьковщине.
«В результате обстрела горел частный дом. Пострадали четыре женщины, их госпитализировали в медицинское учреждение. Ликвидация последствий продолжается», — сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: оккупанты, окупанти, пострадали, синегубов, удар, харьковщина, хова;
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- • Дата публикации материала: 24 августа 2024 в 13:02;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 12:00 ВС РФ ударили по селу Новоосиново Купянского района на Харьковщине.".