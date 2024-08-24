Оккупанты ударили по Купянщине: пострадали четыре женщины

Около 12:00 ВС РФ ударили по селу Новоосиново Купянского района на Харьковщине.

«В результате обстрела горел частный дом. Пострадали четыре женщины, их госпитализировали в медицинское учреждение. Ликвидация последствий продолжается», — сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.