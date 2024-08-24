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Оккупанты ударили по Купянщине: пострадали четыре женщины

Происшествия 13:02   24.08.2024
Виктория Яковенко
Оккупанты ударили по Купянщине: пострадали четыре женщины

Около 12:00 ВС РФ ударили по селу Новоосиново Купянского района на Харьковщине.

«В результате обстрела горел частный дом. Пострадали четыре женщины, их госпитализировали в медицинское учреждение. Ликвидация последствий продолжается», — сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 24 августа 2024 в 13:02;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 12:00 ВС РФ ударили по селу Новоосиново Купянского района на Харьковщине.".