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Світло у Харкові та області вимикають за графікам погодинних відключень

Суспільство 13:35   26.08.2024
Оксана Якушко
Світло у Харкові та області вимикають за графікам погодинних відключень Фото: пресслужба АТ “Харківобленерго”

Внаслідок масованої атаки РФ по енергетичній системі України у Харкові та області задіяли погодинні відключення, повідомили у «Харківобленерго».

“У Харкові та Харківській області графіки аварійних відключень замінені на графіки погодинних відключень”, – зазначили у Харківобленерго.

Читайте також: Опублікований графік відключень світла у Харкові та області на 24-30 серпня

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Серпня 2024 в 13:35;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок масованої атаки РФ по енергетичній системі України у Харкові та області задіяли погодинні відключення, повідомили у «Харківобленерго».".