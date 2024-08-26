Світло у Харкові та області вимикають за графікам погодинних відключень
Фото: пресслужба АТ “Харківобленерго”
Внаслідок масованої атаки РФ по енергетичній системі України у Харкові та області задіяли погодинні відключення, повідомили у «Харківобленерго».
“У Харкові та Харківській області графіки аварійних відключень замінені на графіки погодинних відключень”, – зазначили у Харківобленерго.
Читайте також: Опублікований графік відключень світла у Харкові та області на 24-30 серпня
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Серпня 2024 в 13:35;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок масованої атаки РФ по енергетичній системі України у Харкові та області задіяли погодинні відключення, повідомили у «Харківобленерго».".