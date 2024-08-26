Світло у Харкові та області вимикають за графікам погодинних відключень

Внаслідок масованої атаки РФ по енергетичній системі України у Харкові та області задіяли погодинні відключення, повідомили у «Харківобленерго».

“У Харкові та Харківській області графіки аварійних відключень замінені на графіки погодинних відключень”, – зазначили у Харківобленерго.