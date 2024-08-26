Харьков и область обесточивают по графику почасовых отключений

В результате массированной атаки РФ по энергетической системе Украины в Харькове и области задействовали почасовые отключения, сообщили в «Харьковоблэнерго».

«В Харькове и Харьковской области графики аварийных отключений заменены на графики почасовых отключений», — отметили в Харьковоблэнерго.