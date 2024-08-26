Харьков и область обесточивают по графику почасовых отключений
Фото: пресс-служба АО «Харьковоблэнерго»
В результате массированной атаки РФ по энергетической системе Украины в Харькове и области задействовали почасовые отключения, сообщили в «Харьковоблэнерго».
«В Харькове и Харьковской области графики аварийных отключений заменены на графики почасовых отключений», — отметили в Харьковоблэнерго.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: АО "Харьковоблэнерго", график, отключение света, світло, свет, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 26 августа 2024 в 13:35;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате массированной атаки РФ по энергетической системе Украины в Харькове и области задействовали почасовые отключения, сообщили в «Харьковоблэнерго».".