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Харьков и область обесточивают по графику почасовых отключений

Общество 13:35   26.08.2024
Оксана Якушко
Харьков и область обесточивают по графику почасовых отключений Фото: пресс-служба АО «Харьковоблэнерго»

В результате массированной атаки РФ по энергетической системе Украины в Харькове и области задействовали почасовые отключения, сообщили в «Харьковоблэнерго».

«В Харькове и Харьковской области графики аварийных отключений заменены на графики почасовых отключений», — отметили в Харьковоблэнерго.

Читайте также: Опубликован график отключений света в Харькове и области на 24-30 августа

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 26 августа 2024 в 13:35;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате массированной атаки РФ по энергетической системе Украины в Харькове и области задействовали почасовые отключения, сообщили в «Харьковоблэнерго».".