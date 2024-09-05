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Вибухи чули в Харкові: Синєгубов повідомив, куди прилетіло під ранок

Події 08:41   05.09.2024
Оксана Горун
Вибухи чули в Харкові: Синєгубов повідомив, куди прилетіло під ранок Наслідки обстрілу селища Ківшарівка. Фото: Олег Синєгубов/телеграм

Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував про наслідки обстрілів Харківської області за добу.

“04:50 5 вересня, Харківський р-н, Вільхівська ТГ, с. Бобрівка, садове товариство. Після обстрілу горів дачний будинок та трава на площі 500 м кв.”, – повідомив Синєгубов вранці 5 вересня.

Нагадаємо, під ранок у Харкові чули два вибухи. Практично одночасно з ними Повітряні сили ЗСУ повідомили про КАБ, який летить на місто.

За даними Синєгубова, інших прильотів протягом ночі не було. Увечері 4 вересня після 22:00 росіяни обстріляли Ківшарівку в Куп’янському районі.

“Внаслідок обстрілу пошкоджено приміщення адміністрації, училища, Будинку культури, іншої цивільної інфраструктури. Без постраждалих”, – поінформував Синєгубов.

Упродовж дня під обстрілами були населені пункти Куп’янського, Чугуївського та Харківського районів. Є постраждалі: 19-річна волонтерка у Вовчанську та 71-річний мешканець села Курилівка Куп’янського району.

Читайте також: Вісім пожеж через обстріл виникли на Харківщині за добу

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Вересня 2024 в 08:41;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував про наслідки обстрілів Харківської області за добу".