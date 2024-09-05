Головні новини Харкова 5 вересня: уночі чули вибухи, атакували КАБами

Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

08:24

ЗС РФ атакують у районі Вовчанська, на Куп’янському напрямку – 17 боїв – Генштаб

“На Харківському напрямку ворог продовжував наступальні та штурмові дії. Тут відбулося два бойових зіткнення. Всі – в районах Вовчанська. Окупанти активно задіювали для ударів БпЛА. На Куп’янському напрямку кількість атак за добу зросла до 17. Сили оборони відбили усі штурмові дії противника біля Синьківки, Глушківки, Лозової, Берестового та М’ясожарівки“, – повідомив у зведенні на 08:00 5 вересня Генштаб ЗСУ.

Авіаударів окупанти завдали по Токарівці та Кругляківці.

08:06

Вісім пожеж через обстріли виникли на Харківщині за добу

Пожежі через обстріли протягом доби виникали в Куп’янському, Чугуївському та Харківському районах області. Загалом рятувальники нарахували вісім таких загорянь.

“У м. Куп’янськ окупанти підпалили загалом 3 приватні будинки та 4 господарчі споруди. Загальна площа пожеж склала більш ніж 1000 м кв. Також у селі Велика Шапківка Кіндрашівської громади вони спричинили загоряння сухої трави на площі 1,5 га“, – проінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

У Бугаївці Вовчанської громади горіла трава на площі 700 м кв., у селі Бобрівка Вільхівської громади – дачний будинок і трава. Усі пожежі вже загасили, обійшлося без потерпілих.

07:26

Вночі у Харкові чули вибухи, ПС ЗСУ повідомляли про КАБ, який летів на місто

Повітряна тривога в Харкові та області тривала всю ніч. Її оголосили о 20:53 4 вересня – на початку через загрозу балістики. О 22:27 Повітряні сили ЗСУ повідомили про запуски російською авіацією КАБів.

А слідом до регіону долетіли “шахеди”.

Після опівночі безпілотники досягли передмістя Харкова.

Атака БПЛА тривала всю ніч, про що періодично нагадували в ПС ЗСУ. У повітрі над країною, за даними захисників неба, були десятки “шахедів”.

А близько 04:34 у Харкові чули два вибухи. Практично одночасно з ними Повітряні сили повідомили, що це був КАБ.

Офіційної інформації про “приліт” протягом ночі не було. Повітряна тривога продовжується станом на 07:26. Станом на 07:04 захисники неба інформували, що в повітрі над Україною залишалося близько десятка “шахедів”.