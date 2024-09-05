Главные новости Харькова 5 сентября: ночью слышали взрывы, атаковали КАБами
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
08:24
ВС РФ атакуют в районе Волчанска, на Купянском направлении — 17 боев — Генштаб
«На Харьковском направлении враг продолжал наступательные и штурмовые действия. Здесь произошло два боевых столкновения. Все – в районах Волчанска. Оккупанты активно задействовали для ударов БпЛА. На Купянском направлении количество атак за сутки возросло до 17. Силы обороны отразили все штурмовые действия противника у Синьковки, Глушковки, Лозовой, Берестового и Мясожаровки», — сообщил в сводке на 08:00 5 сентября Генштаб ВСУ.
Авиаудары армия РФ нанесла по Токаревке и Кругляковке.
08:06
Восемь пожаров из-за обстрелов возникли на Харьковщине за сутки
Пожары из-за обстрелов в течение суток возникали в Купянском, Чугуевском и Харьковском районах области. Всего спасатели насчитали восемь таких возгораний.
«В г. Купянск оккупанты подожгли в общей сложности три частных дома и четыре хозяйственных сооружения. Общая площадь пожаров составила более 1000 м кв. Также в селе Великая Шапковка Кондрашовской громады они вызвали возгорание сухой травы на площади 1,5 га», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
В Бугаевке Волчанской громады горела трава на площади 700 м кв., в селе Бобровка Ольховской громады — дачный дом и трава. Все пожары уже потушили, обошлось без пострадавших.
07:26
Ночью в Харькове слышали взрывы, ВС ВСУ сообщали о КАБе, который летел на город
Воздушная тревога в Харькове и области продолжалась всю ночь. Ее объявили в 20:53 4 сентября — в начале из-за угрозы баллистики. В 22:27 Воздушные силы ВСУ сообщили о пусках российской авиацией КАБов.
А следом до региона долетели «шахеды».
После полуночи беспилотники достигли пригорода Харькова.
Атака БПЛА продолжалась всю ночь, о чем периодически напоминали в ВС ВСУ. В воздухе над страной, по данным защитников неба, были десятки «шахедов».
А около 04:34 в Харькове слышали два взрыва. Практически одновременно с ними Воздушные силы сообщили, что это был КАБ.
Официальной информации о «прилете» в течение ночи не было. Воздушная тревога продолжается по состоянию на 07:26. По состоянию на 07:04 защитники неба информировали, что в воздухе над Украиной оставалось около десятка «шахедов».
Читайте также: Сегодня 5 сентября: какой праздник и день в истории
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрывы, ВС ВСУ, кабы, новости Харькова, ночь, тревога, шахеды;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Главные новости Харькова 5 сентября: ночью слышали взрывы, атаковали КАБами»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 5 сентября 2024 в 08:24;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".