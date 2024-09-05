Главные новости Харькова 5 сентября: ночью слышали взрывы, атаковали КАБами

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

08:24

ВС РФ атакуют в районе Волчанска, на Купянском направлении — 17 боев — Генштаб

«На Харьковском направлении враг продолжал наступательные и штурмовые действия. Здесь произошло два боевых столкновения. Все – в районах Волчанска. Оккупанты активно задействовали для ударов БпЛА. На Купянском направлении количество атак за сутки возросло до 17. Силы обороны отразили все штурмовые действия противника у Синьковки, Глушковки, Лозовой, Берестового и Мясожаровки», — сообщил в сводке на 08:00 5 сентября Генштаб ВСУ.

Авиаудары армия РФ нанесла по Токаревке и Кругляковке.

08:06

Восемь пожаров из-за обстрелов возникли на Харьковщине за сутки

Пожары из-за обстрелов в течение суток возникали в Купянском, Чугуевском и Харьковском районах области. Всего спасатели насчитали восемь таких возгораний.

«В г. Купянск оккупанты подожгли в общей сложности три частных дома и четыре хозяйственных сооружения. Общая площадь пожаров составила более 1000 м кв. Также в селе Великая Шапковка Кондрашовской громады они вызвали возгорание сухой травы на площади 1,5 га», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

В Бугаевке Волчанской громады горела трава на площади 700 м кв., в селе Бобровка Ольховской громады — дачный дом и трава. Все пожары уже потушили, обошлось без пострадавших.

07:26

Ночью в Харькове слышали взрывы, ВС ВСУ сообщали о КАБе, который летел на город

Воздушная тревога в Харькове и области продолжалась всю ночь. Ее объявили в 20:53 4 сентября — в начале из-за угрозы баллистики. В 22:27 Воздушные силы ВСУ сообщили о пусках российской авиацией КАБов.

А следом до региона долетели «шахеды».

После полуночи беспилотники достигли пригорода Харькова.

Атака БПЛА продолжалась всю ночь, о чем периодически напоминали в ВС ВСУ. В воздухе над страной, по данным защитников неба, были десятки «шахедов».

А около 04:34 в Харькове слышали два взрыва. Практически одновременно с ними Воздушные силы сообщили, что это был КАБ.

Официальной информации о «прилете» в течение ночи не было. Воздушная тревога продолжается по состоянию на 07:26. По состоянию на 07:04 защитники неба информировали, что в воздухе над Украиной оставалось около десятка «шахедов».