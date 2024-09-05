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Взрыв, который слышали в Харькове: прилетело по Циркунам — двое пострадавших

Происшествия 19:33   05.09.2024
Елена Нагорная
Взрыв, который слышали в Харькове: прилетело по Циркунам — двое пострадавших

Взрыв, который слышали в Харькове около 16:45, прогремел в селе Циркуны. Два человека пострадали, сообщают в областной прокуратуре.

Авиационный боеприпас упал в жилом секторе. 63-летняя женщина получила острую реакцию на стресс, а мужчина 68 лет — телесные повреждения. Обоим оказали помощь медики. Повреждены по меньшей мере 20 домов, авто. Произошел пожар.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 5 сентября 2024 в 19:33;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Взрыв, который слышали в Харькове около 16:45, прогремел в селе Циркуны. Два человека пострадали, сообщают в областной прокуратуре.".