Взрыв, который слышали в Харькове: прилетело по Циркунам — двое пострадавших
Взрыв, который слышали в Харькове около 16:45, прогремел в селе Циркуны. Два человека пострадали, сообщают в областной прокуратуре.
Авиационный боеприпас упал в жилом секторе. 63-летняя женщина получила острую реакцию на стресс, а мужчина 68 лет — телесные повреждения. Обоим оказали помощь медики. Повреждены по меньшей мере 20 домов, авто. Произошел пожар.
Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрыв, пострадавшие, Харьковская областная прокуратура, циркуны;
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- • Дата публикации материала: 5 сентября 2024 в 19:33;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Взрыв, который слышали в Харькове около 16:45, прогремел в селе Циркуны. Два человека пострадали, сообщают в областной прокуратуре.".