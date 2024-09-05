Взрыв, который слышали в Харькове: прилетело по Циркунам — двое пострадавших

Взрыв, который слышали в Харькове около 16:45, прогремел в селе Циркуны. Два человека пострадали, сообщают в областной прокуратуре.

Авиационный боеприпас упал в жилом секторе. 63-летняя женщина получила острую реакцию на стресс, а мужчина 68 лет — телесные повреждения. Обоим оказали помощь медики. Повреждены по меньшей мере 20 домов, авто. Произошел пожар.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).