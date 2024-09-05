Вибух, який чули в Харкові: прилетіло по Циркунах – двоє постраждалих
Вибух, який чули у Харкові близько 16:45, пролунав у селі Циркуни. Двоє людей постраждали, повідомляють в обласній прокуратурі.
Авіаційний боєприпас упав у житловому секторі. 63-річна жінка отримала гостру реакцію на стрес, а чоловік 68 років – тілесні ушкодження. Обом надали допомогу медики. Пошкоджено щонайменше 20 будинків, авто. Сталася пожежа.
Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).
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- Категорії: Події, Харків; Теги: вибух, пострадалі, Харьковская областная прокуратура, циркуны;
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Вересня 2024 в 19:33;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вибух, який чули у Харкові близько 16:45, пролунав у селі Циркуни. Двоє людей постраждали, повідомляють в обласній прокуратурі.".