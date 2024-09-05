Вибух, який чули в Харкові: прилетіло по Циркунах – двоє постраждалих

Вибух, який чули у Харкові близько 16:45, пролунав у селі Циркуни. Двоє людей постраждали, повідомляють в обласній прокуратурі.

Авіаційний боєприпас упав у житловому секторі. 63-річна жінка отримала гостру реакцію на стрес, а чоловік 68 років – тілесні ушкодження. Обом надали допомогу медики. Пошкоджено щонайменше 20 будинків, авто. Сталася пожежа.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).