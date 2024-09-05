ФАБ-250 скинула авіація РФ на село на Харківщині: пошкоджені будинки (фото)
ФАБ-250, за попередніми даними, скинули військові РФ на село Шийківка Ізюмського району вдень 5 вересня, повідомляють у Харківській обласній прокуратурі.
Пошкоджено щонайменше десять житлових будинків. На щастя, минулося без постраждалих.
Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).
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- Категорії: Події, Харків; Теги: изюмский район, ФАБ-250, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Вересня 2024 в 17:51;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "ФАБ-250, за попередніми даними, скинули військові РФ на село Шийківка Ізюмського району вдень 5 вересня, повідомляють у Харківській обласній прокуратурі.".