ФАБ-250 скинула авіація РФ на село на Харківщині: пошкоджені будинки (фото)

ФАБ-250, за попередніми даними, скинули військові РФ на село Шийківка Ізюмського району вдень 5 вересня, повідомляють у Харківській обласній прокуратурі.

Пошкоджено щонайменше десять житлових будинків. На щастя, минулося без постраждалих.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).