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ФАБ-250 скинула авіація РФ на село на Харківщині: пошкоджені будинки (фото)

Події 17:51   05.09.2024
Олена Нагорна
ФАБ-250 скинула авіація РФ на село на Харківщині: пошкоджені будинки (фото)

ФАБ-250, за попередніми даними, скинули військові РФ на село Шийківка Ізюмського району вдень 5 вересня, повідомляють у Харківській обласній прокуратурі.

Пошкоджено щонайменше десять житлових будинків. На щастя, минулося без постраждалих.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Вересня 2024 в 17:51;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "ФАБ-250, за попередніми даними, скинули військові РФ на село Шийківка Ізюмського району вдень 5 вересня, повідомляють у Харківській обласній прокуратурі.".