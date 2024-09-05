2 бої тривають біля Вовчанська, 6 – на Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ
На Харківському напрямку пройшли шість боїв, повідомив Генштаб ЗСУ.
Противник штурмував оборонні рубежі ЗСУ біля Вовчанська, де досі тривають два зіткнення. Також росіяни здійснили авіаудар по Харкову.
На Куп’янському напрямку з початку доби точилося 10 боїв. Ворог проводив наступальні дії біля Синьківки, Табаївки, Глушківки, Лозової та Андріївки. На цей час тривають шість атак окупантів.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: атака, Генштаб ЗСУ, купянское направление, Харьковское направление, штурм;
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Вересня 2024 в 16:33;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку пройшли шість боїв, повідомив Генштаб ЗСУ.".