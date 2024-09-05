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2 бої тривають біля Вовчанська, 6 – на Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ

Події 16:33   05.09.2024
Оксана Якушко
2 бої тривають біля Вовчанська, 6 – на Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ

На Харківському напрямку пройшли шість боїв, повідомив Генштаб ЗСУ.

Противник штурмував оборонні рубежі ЗСУ біля Вовчанська, де досі тривають два зіткнення. Також росіяни здійснили авіаудар по Харкову.

На Куп’янському напрямку з початку доби точилося 10 боїв. Ворог проводив наступальні дії біля Синьківки, Табаївки, Глушківки, Лозової та Андріївки. На цей час тривають шість атак окупантів.

Читайте також: ЗС РФ атакують у районі Вовчанська, на Куп’янському напрямку – 17 боїв – ГШ

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Вересня 2024 в 16:33;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку пройшли шість боїв, повідомив Генштаб ЗСУ.".