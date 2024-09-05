2 бої тривають біля Вовчанська, 6 – на Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ

На Харківському напрямку пройшли шість боїв, повідомив Генштаб ЗСУ.

Противник штурмував оборонні рубежі ЗСУ біля Вовчанська, де досі тривають два зіткнення. Також росіяни здійснили авіаудар по Харкову.

На Куп’янському напрямку з початку доби точилося 10 боїв. Ворог проводив наступальні дії біля Синьківки, Табаївки, Глушківки, Лозової та Андріївки. На цей час тривають шість атак окупантів.