2 боя продолжаются возле Волчанска, 6 – на Купянском направлении – Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении прошли шесть боев, сообщил Генштаб ВСУ.

Противник штурмовал оборонительные рубежи ВСУ возле Волчанска, где до сих пор продолжаются два столкновения. Также россияне совершили авиаудар по Харькову.

На Купянском направлении с начала суток шло 10 боев. Враг проводил наступательные действия возле Синьковки, Табаевки, Глушковки, Лозовой и Андреевки. Сейчас продолжаются шесть атак россиян.