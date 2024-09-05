2 боя продолжаются возле Волчанска, 6 – на Купянском направлении – Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ
На Харьковском направлении прошли шесть боев, сообщил Генштаб ВСУ.
Противник штурмовал оборонительные рубежи ВСУ возле Волчанска, где до сих пор продолжаются два столкновения. Также россияне совершили авиаудар по Харькову.
На Купянском направлении с начала суток шло 10 боев. Враг проводил наступательные действия возле Синьковки, Табаевки, Глушковки, Лозовой и Андреевки. Сейчас продолжаются шесть атак россиян.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: атака, Генштаб ВСУ, купянское направление, Харьковское направление, штурм;
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- • Дата публикации материала: 5 сентября 2024 в 16:33;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении прошли шесть боев, сообщил Генштаб ВСУ.".