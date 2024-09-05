ВС РФ атакуют в районе Волчанска, на Купянском направлении — 17 боев — Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ
Генштаб ВСУ в сводке на 08:00 5 сентября проинформировал о боях на Купянском и Харьковском направлениях, а также — об авиаударах по Токаревке и Кругляковке.
«На Харьковском направлении враг продолжал наступательные и штурмовые действия. Здесь произошло два боевых столкновения. Все – в районах Волчанска. Оккупанты активно задействовали для ударов БпЛА. На Купянском направлении количество атак за сутки возросло до 17. Силы обороны отразили все штурмовые действия противника у Синьковки, Глушковки, Лозовой, Берестового и Мясожаровки», — сообщил Генштаб ВСУ.
Защитники Украины проинформировали о потерях врага за сутки.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: война, генштаб, зведення, купянское направление, наступ, наступление, Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 5 сентября 2024 в 08:18;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в сводке на 08:00 5 сентября проинформировал о боях на Купянском и Харьковском направлениях, а также — об авиаударах по Токаревке и Кругляковке".