ВС РФ атакуют в районе Волчанска, на Купянском направлении — 17 боев — Генштаб

Генштаб ВСУ в сводке на 08:00 5 сентября проинформировал о боях на Купянском и Харьковском направлениях, а также — об авиаударах по Токаревке и Кругляковке.

«На Харьковском направлении враг продолжал наступательные и штурмовые действия. Здесь произошло два боевых столкновения. Все – в районах Волчанска. Оккупанты активно задействовали для ударов БпЛА. На Купянском направлении количество атак за сутки возросло до 17. Силы обороны отразили все штурмовые действия противника у Синьковки, Глушковки, Лозовой, Берестового и Мясожаровки», — сообщил Генштаб ВСУ.

Защитники Украины проинформировали о потерях врага за сутки.