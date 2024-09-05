ISW: успехов на Харьковщине у ВС РФ нет уже который день

Даже весьма относительное продвижение российских оккупантов на Харьковщине остановилось. Институт изучения войны третьи сутки информирует об отсутствии изменений на линии фронта — как под Харьковом и Волчанском, так и на Купянском направлении.

«4 сентября в северной части Харьковской области продолжались ограниченные позиционные бои, но подтвержденных изменений линии фронта в этом районе не было. Российские и украинские источники заявили, что бои продолжались в Волчанске (к северо-востоку от Харькова) и в районе Липцев и Глубокого (оба к северу от Харькова). Харьковская группа войск Украины сообщила 4 сентября, что российское военное командование выдвинуло российские подразделения по тревоге в районе Глубокого и приказало им отслеживать и уничтожать украинские беспилотники», — проинформировали аналитики в сводке за 4 сентября.

Наступательные операции ВС РФ не прекращали также на Купянском направлении. И также безрезультатно.

«Подтвержденных успехов не добились. Российские войска продолжили наземные атаки к северо-востоку от Купянска в районе Синьковки; северо-западнее Сватово в районе Глушковки, Стельмаховки, Песчаного, Берестового и в направлении Лозовой», — отметили в ISW.

Последний раз о продвижениях россиян институт информировал в сводке за 1 сентября.