ISW: успехов на Харьковщине у ВС РФ нет уже который день
Даже весьма относительное продвижение российских оккупантов на Харьковщине остановилось. Институт изучения войны третьи сутки информирует об отсутствии изменений на линии фронта — как под Харьковом и Волчанском, так и на Купянском направлении.
«4 сентября в северной части Харьковской области продолжались ограниченные позиционные бои, но подтвержденных изменений линии фронта в этом районе не было. Российские и украинские источники заявили, что бои продолжались в Волчанске (к северо-востоку от Харькова) и в районе Липцев и Глубокого (оба к северу от Харькова). Харьковская группа войск Украины сообщила 4 сентября, что российское военное командование выдвинуло российские подразделения по тревоге в районе Глубокого и приказало им отслеживать и уничтожать украинские беспилотники», — проинформировали аналитики в сводке за 4 сентября.
Наступательные операции ВС РФ не прекращали также на Купянском направлении. И также безрезультатно.
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«Подтвержденных успехов не добились. Российские войска продолжили наземные атаки к северо-востоку от Купянска в районе Синьковки; северо-западнее Сватово в районе Глушковки, Стельмаховки, Песчаного, Берестового и в направлении Лозовой», — отметили в ISW.
Последний раз о продвижениях россиян институт информировал в сводке за 1 сентября.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: война, купянское направление, наступ, наступление, новости Харькова, Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 5 сентября 2024 в 07:50;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Даже весьма относительное продвижение российских оккупантов на Харьковщине остановилось. Институт изучения войны третьи сутки информирует об отсутствии изменений на линии фронта — как под Харьковом и Волчанском, так и на Купянском направлении".