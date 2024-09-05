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ISW: успіхів на Харківщині у ЗС РФ немає вже котрий день

Події 07:50   05.09.2024
Оксана Горун
ISW: успіхів на Харківщині у ЗС РФ немає вже котрий день Ілюстрація: мапа DeepState

Навіть досить відносне просування російських окупантів на Харківщині зупинився. Інститут вивчення війни третю добу поспіль інформує про відсутність змін на лінії фронту – як під Харковом і Вовчанськом, так і на Куп’янському напрямку.

“4 вересня у північній частині Харківської області тривали обмежені позиційні бої, але підтверджених змін лінії фронту в цьому районі не було. Російські та українські джерела заявили, що бої тривали у Вовчанську (на північний схід від Харкова) та в районі Липців і Глибокого (обидва на північ від Харкова). Харківська група військ України повідомила 4 вересня, що російське військове командування висунуло російські підрозділи по тривозі в районі Глибокого та наказало їм відстежувати та знищувати українські безпілотники”, – поінформували аналітики у зведенні за 4 вересня.

Наступальні операції ЗС РФ не припиняли також Куп’янському напрямку. І також безрезультатно.

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“Підтверджених успіхів не досягли. Російські війська продовжили наземні атаки на північний схід від Куп’янська в районі Синьківки; на північний захід від Сватового в районі Глушківки, Стельмахівки, Піщаного, Берестового та в напрямку Лозової”, – зазначили в ISW.

Востаннє про просування росіян інститут інформував у зведенні за 1 вересня.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Вересня 2024 в 07:50;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Навіть досить відносне просування російських окупантів на Харківщині зупинився. Інститут вивчення війни третю добу поспіль інформує про відсутність змін на лінії фронту – як під Харковом і Вовчанськом, так і на Куп’янському напрямку".