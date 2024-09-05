ЗС РФ атакують у районі Вовчанська, на Куп’янському напрямку – 17 боїв – ГШ
Фото: Генштаб ЗСУ
Генштаб ЗСУ у зведенні на 08:00 5 вересня поінформував про бої на Куп’янському та Харківському напрямках, а також – про авіаудари по Токарівці та Кругляківці.
“На Харківському напрямку ворог продовжував наступальні та штурмові дії. Тут відбулося два бойових зіткнення. Всі – в районах Вовчанська. Окупанти активно задіювали для ударів БпЛА. На Куп’янському напрямку кількість атак за добу зросла до 17. Сили оборони відбили усі штурмові дії противника біля Синьківки, Глушківки, Лозової, Берестового та М’ясожарівки“, – повідомив Генштаб ЗСУ.
Захисники України проінформували про втрати ворога за добу.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Вересня 2024 в 08:18;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ у зведенні на 08:00 5 вересня поінформував про бої на Куп’янському та Харківському напрямках, а також – про авіаудари по Токарівці та Кругляківці".