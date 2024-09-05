ФАБ-250 сбросила авиация РФ на село на Харьковщине: повреждены дома (фото)

ФАБ-250, по предварительным данным, сбросили военные РФ на село Шийковка Изюмского района днем 5 сентября, сообщают в Харьковской областной прокуратуре.

Повреждены по меньшей мере десять жилых домов. К счастью, обошлось без пострадавших.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).