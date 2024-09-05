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ФАБ-250 сбросила авиация РФ на село на Харьковщине: повреждены дома (фото)

Происшествия 17:51   05.09.2024
Елена Нагорная
ФАБ-250 сбросила авиация РФ на село на Харьковщине: повреждены дома (фото)

ФАБ-250, по предварительным данным, сбросили военные РФ на село Шийковка Изюмского района днем 5 сентября, сообщают в Харьковской областной прокуратуре.

Повреждены по меньшей мере десять жилых домов. К счастью, обошлось без пострадавших.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 5 сентября 2024 в 17:51;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ФАБ-250, по предварительным данным, сбросили военные РФ на село Шийковка Изюмского района днем 5 сентября, сообщают в Харьковской областной прокуратуре.".