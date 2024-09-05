Взрывы слышали в Харькове: Синегубов сообщил, куда прилетело под утро

Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о последствиях обстрелов Харьковской области за сутки.

«04:50, 5 сентября, Харьковский р-н, Ольховская ТГ, с. Бобровка, садовое общество. После обстрела горел дачный дом и трава на площади 500 кв. м», — сообщил Синегубов утром 5 сентября.

Напомним, под утро в Харькове слышали два взрыва. Практически одновременно с ними Воздушные силы ВСУ сообщили о КАБе, который летит на город.

По данным Синегубова, других «прилетов» в течение ночи не было. Вечером 4 сентября — после 22:00 россияне обстреляли Ковшаровку в Купянском районе.

«В результате обстрела повреждены помещения администрации, училища, Дома культуры, другой гражданской инфраструктуры. Без пострадавших», — проинформировал Синегубов.

В течение дня под обстрелами были населенные пункты Купянского, Чугуевского и Харьковского районов. Есть пострадавшие: 19-летняя девушка-волонтер в Волчанске и 71-летний житель села Куриловка Купянского района.