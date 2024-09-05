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Взрывы слышали в Харькове: Синегубов сообщил, куда прилетело под утро

Происшествия 08:41   05.09.2024
Оксана Горун
Взрывы слышали в Харькове: Синегубов сообщил, куда прилетело под утро Последствия обстрела поселка Ковшаровка. Фото: Олег Синегубов/telegram

Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о последствиях обстрелов Харьковской области за сутки.

«04:50, 5 сентября, Харьковский р-н, Ольховская ТГ, с. Бобровка, садовое общество. После обстрела горел дачный дом и трава на площади 500 кв. м», — сообщил Синегубов утром 5 сентября.

Напомним, под утро в Харькове слышали два взрыва. Практически одновременно с ними Воздушные силы ВСУ сообщили о КАБе, который летит на город.

По данным Синегубова, других «прилетов» в течение ночи не было. Вечером 4 сентября — после 22:00 россияне обстреляли Ковшаровку в Купянском районе.

«В результате обстрела повреждены помещения администрации, училища, Дома культуры, другой гражданской инфраструктуры. Без пострадавших», — проинформировал Синегубов.

В течение дня под обстрелами были населенные пункты Купянского, Чугуевского и Харьковского районов. Есть пострадавшие: 19-летняя девушка-волонтер в Волчанске и 71-летний житель села Куриловка Купянского района.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 5 сентября 2024 в 08:41;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о последствиях обстрелов Харьковской области за сутки".