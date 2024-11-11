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Про нову тактику РФ на Куп’янському напрямку розповіли українські захисники

Україна 10:53   11.11.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Про нову тактику РФ на Куп’янському напрямку розповіли українські захисники

Міняти тактику на Куп’янському напрямку доводиться і ЗС РФ, і українським військовим. Насамперед це пов’язано з погодними умовами.

Прессекретарка 14-го ОМБр ЗСУ ім. князя Романа Великого Надія Замрига в етері “Суспільне. Студія” уточнила, що на якість роботи ЗСУ це не позначилося – як і раніше, ліквідовують достатньо техніки та живої сили ворога.

“Зараз трохи змінюється пора року, відповідно, вносяться трохи корективи до нашої роботи. Їх вносить дощ, туман, скажімо так, те, що вносить певні моменти для роботи аеророзвідки та FPV-дронів. Але, попри це, наші хлопці можуть працювати навіть у таких умовах, не дуже сприятливих. Повірте, день буває, що більше 10 знищених окупантів та більше 10 поранених. Звичайно, буває і два-три окупанта”, – сказала Замрига.

Також росіяни стали менше використовувати важку техніку – частіше можна зустріти мотоцикли та квадроцикли. Вони більш мобільні та менш гучні. Однак ЗСУ навчилися знищувати і їх. А от щодо особового складу – то у ЗС РФ він досить “строкатий”, акцентувала Замрига.

Угрупування доволі строкате і різне, яке складається з кадрових військових окупантів. Є мобілізовані. Мобілізовані є давно, тобто, ворог, який має бойовий досвід, який має великий термін навчання, тобто, це – реально фахові військовослужбовці противника, але є досить нещодавно мобілізованих, які пройшли короткотермінове навчання і вже з’явилися на передовій. Тобто, все дуже різні. Бо він несе доволі великі втрати, постійно підводяться резерви особового складу для того, щоб поповнити ті втрати“, – додала Замрига.

Також читайте: «Зомбі-атаки» проводять окупанти на Харківщині. Навіщо і де – пояснили у ЗСУ

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Листопада 2024 в 10:53;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Міняти тактику на Куп’янському напрямку доводиться і ЗС РФ, і українським військовим. Насамперед це пов’язано з погодними умовами.".