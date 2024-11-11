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О новой тактике врага на Купянском направлении рассказали украинские защитники

Украина 10:53   11.11.2024
Николь Костенко-Лагутина
О новой тактике врага на Купянском направлении рассказали украинские защитники

Менять тактику на Купянском направлении приходится и ВС РФ и украинским военным. В первую очередь, это связано с погодными условиями.

Пресс-секретарь 14-й ОМБр ВСУ им. князя Романа Великого Надежда Замрыга в эфире «Суспільне. Студія» уточнила, что на качество работы ВСУ это не сказалось – по-прежнему ликвидируют достаточно техники и живой силы врага.

«Сейчас немного меняется пора года, соответственно, вносятся немного коррективы в нашу работу. Их вносит дождь, туман, скажем так, то, что вносит определенные моменты для работы аэроразведки и FPV-дронов. Но, несмотря на это, наши ребята могут работать даже в таких условиях, не очень благоприятных. Поверьте, день бывает, что больше 10 уничтоженных оккупантов и более 10 раненых. Конечно, бывает и два-три оккупанта», – отметила Замрыга.

Также россияне стали реже использовать тяжёлую технику – чаще можно встретить мотоциклы и квадроциклы. Они более мобильные и менее громкие. Однако ВСУ научились уничтожать и их. А вот что касается личного состава – то у ВС РФ он достаточно «пестрый», акцентировала Замрыга.

«Группировка довольно пестрая и разная, состоящая из кадровых военных оккупантов. Есть мобилизованные. Есть враг, имеющий боевой опыт, имеющий большой срок обучения, то есть, это реально профессиональные военнослужащие противника, но достаточно и недавно мобилизованных, которые прошли краткосрочное обучение и уже появились на передовой. То есть, все очень разные. Так как он несет достаточно большие потери, постоянно подводятся резервы личного состава для того, чтобы восполнить потери, которые враг понес», – добавила Замрыга.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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О новой тактике врага на Купянском направлении рассказали украинские защитники
О новой тактике врага на Купянском направлении рассказали украинские защитники
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  • • Дата публикации материала: 11 ноября 2024 в 10:53;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Менять тактику на Купянском направлении приходится и ВС РФ и украинским военным. В первую очередь, это связано с погодными условиями.".