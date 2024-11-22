Скраплений газ у балонах нададуть домогосподарствам області – ХОВА

На сьогоднішньому засіданні Ради оборони області чиновники вирішували, як забезпечити скрапленим газом мешканців громад Харківщини, повідомили у ХОВА.

У рамках експериментального проєкту ХОВА у співпраці з урядом, міжнародними партнерами та місцевим бізнесом забезпечить скрапленим газом у балонах 22 930 домогосподарств області.