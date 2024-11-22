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Скраплений газ у балонах нададуть домогосподарствам області – ХОВА

Суспільство 18:08   22.11.2024
Оксана Якушко
Скраплений газ у балонах нададуть домогосподарствам області – ХОВА

На сьогоднішньому засіданні Ради оборони області чиновники вирішували, як забезпечити скрапленим газом мешканців громад Харківщини, повідомили у ХОВА.

У рамках експериментального проєкту ХОВА у співпраці з урядом, міжнародними партнерами та місцевим бізнесом забезпечить скрапленим газом у балонах 22 930 домогосподарств області.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Листопада 2024 в 18:08;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На сьогоднішньому засіданні Ради оборони області чиновники вирішували, як забезпечити скрапленим газом мешканців громад Харківщини, повідомили у ХОВА.".