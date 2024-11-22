Скраплений газ у балонах нададуть домогосподарствам області – ХОВА
На сьогоднішньому засіданні Ради оборони області чиновники вирішували, як забезпечити скрапленим газом мешканців громад Харківщини, повідомили у ХОВА.
У рамках експериментального проєкту ХОВА у співпраці з урядом, міжнародними партнерами та місцевим бізнесом забезпечить скрапленим газом у балонах 22 930 домогосподарств області.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: сжиженный газ, Харьковская область, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Листопада 2024 в 18:08;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На сьогоднішньому засіданні Ради оборони області чиновники вирішували, як забезпечити скрапленим газом мешканців громад Харківщини, повідомили у ХОВА.".