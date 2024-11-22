Сжиженный газ в баллонах передадут домохозяйствам области – ХОВА
На сегодняшнем заседании Совета обороны области чиновники решали, как обеспечить сжиженным газом жителей громад Харьковщины, сообщили в ХОВА.
В рамках экспериментального проекта ХОВА в сотрудничестве с правительством, международными партнерами и местным бизнесом обеспечит сжиженным газом в баллонах 22 930 домохозяйств области.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: сжиженный газ, Харьковская область, хова;
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- • Дата публикации материала: 22 ноября 2024 в 18:08;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На сегодняшнем заседании Совета обороны области чиновники решали, как обеспечить сжиженным газом жителей громад Харьковщины, сообщили в ХОВА.".