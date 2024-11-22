Сжиженный газ в баллонах передадут домохозяйствам области – ХОВА

На сегодняшнем заседании Совета обороны области чиновники решали, как обеспечить сжиженным газом жителей громад Харьковщины, сообщили в ХОВА.

В рамках экспериментального проекта ХОВА в сотрудничестве с правительством, международными партнерами и местным бизнесом обеспечит сжиженным газом в баллонах 22 930 домохозяйств области.

Читайте также: Об опасной погоде в субботу предупреждают жителей Харькова и области