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Сжиженный газ в баллонах передадут домохозяйствам области – ХОВА

Общество 18:08   22.11.2024
Оксана Якушко
Сжиженный газ в баллонах передадут домохозяйствам области – ХОВА

На сегодняшнем заседании Совета обороны области чиновники решали, как обеспечить сжиженным газом жителей громад Харьковщины, сообщили в ХОВА.

В рамках экспериментального проекта ХОВА в сотрудничестве с правительством, международными партнерами и местным бизнесом обеспечит сжиженным газом в баллонах 22 930 домохозяйств области.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 22 ноября 2024 в 18:08;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На сегодняшнем заседании Совета обороны области чиновники решали, как обеспечить сжиженным газом жителей громад Харьковщины, сообщили в ХОВА.".