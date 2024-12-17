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Що хочуть захопити на Куп’янщині до Нового року війська РФ – дані Федоренка

Фронт 19:18   17.12.2024
Олена Нагорна
Що хочуть захопити на Куп’янщині до Нового року війська РФ – дані Федоренка Скриншот

Супротивник на Куп’янському напрямку «задіює нереальну кількість сил та засобів для того, щоб здобувати тактичні результати на полі бою», розповів в етері нацмарафону командир батальйону ударних БпАК «Ахіллес» 92-ї ОШБр Юрій Федоренко.

Він констатував, що ситуація в районі села Лозова Борівської громади є дуже складною.

«Але якщо загалом подивитися на клин, якого вдалося досягти ворогові в районі населеного пункту Кругляківка… Згадаємо коротко, як це було. Противник за два з половиною тижні застосував майже сто одиниць легкоброньованої та броньованої техніки. 90 з них були знищені СОУ. Але такий тиск дав можливість їм зайти в населений пункт Кругляківка. Противник намагався розширятися в напрямку населеного пункту Колісниківка, це вище по течії, але був зупинений СОУ. Якщо ви подивитесь карту, яка плюс-мінус відображає дійсність, ви можете побачити, що СОУ були проведені заходи, і ворог був вибитий з низки позицій, зокрема з Колісниківського лісу», — нагадав Федоренко.

Комбат зазначив, що бої на Куп’янському напрямку не вщухають ні вдень, ні вночі.

«Ворог має завдання до/після Нового року вийти на Куп’янськ лівобережний і Куп’янськ-Вузловий, продовжити те завдання, яке в нього було до 1 листопада. Але за моїм переконанням, ворогу не вдасться цього зробити», — упевнений Федоренко.

Щодо району Глибокого на півночі Харківщини, то, за його словами, раніше 92-га ОШБр та «Хартія» провели низку заходів, що дали змогу вибити супротивника з тих позицій, на яких він встиг закріпитися.

«Ворог намагався відновити свій стан та положення, тобто вибити нас з цих позицій, які вдалося зайняти, задіяв певну кількість броньованої техніки, але як наслідок штурмові групи противника були знищені й техніка також була знищена. Тому на сьогоднішній день противник намагається затягуватись на позиції малими групами. СОУ виявляють і наносять вогневе ураження. Тому інтенсивність обумовлена напряму протидією Сил оборони, розгромом ворога на полі бою», – додав Федоренко.

Читайте також: Окупанти продовжують атакувати в районі Лозової на Харківщині – Генштаб

Автор: Олена Нагорна
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  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Супротивник на Куп’янському напрямку «задіює нереальну кількість сил та засобів для того, щоб здобувати тактичні результати на полі бою»".