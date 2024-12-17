Что хотят захватить на Купянщине до Нового года войска РФ — данные Федоренко

Противник на Купянском направлении «задействует нереальное количество сил и средств для того, чтобы получать тактические результаты на поле боя», рассказал в эфире нацмарафона командир батальона ударных БпАК «Ахиллес» 92-й ОШБр Юрий Федоренко.

Он констатировал, что ситуация в районе села Лозовая Боровской громады очень сложная.

«Но если в целом посмотреть на клин, которого удалось достичь врагу в районе населенного пункта Кругляковка… Вспомним коротко, как это было. Противник за две с половиной недели применил почти сто единиц легкобронированной и бронированной техники. 90 из них были уничтожены СОУ. Но такое давление дало возможность им зайти в населенный пункт Кругляковка. Противник пытался расширяться в направлении населенного пункта Колесниковка, это выше по течению, но был остановлен СОУ. Если вы посмотрите карту, которая плюс-минус отражает действительность, вы можете увидеть, что СОУ были проведены мероприятия, и враг был выбит с ряда позиций, в частности из Колесниковского леса», — напомнил Федоренко.

Комбат отметил, что бои на Купянском направлении не стихают ни днем, ни ночью.

«Враг имеет задачу до/после Нового года выйти на Купянск левобережный и Купянск-Узловой, продолжить ту задачу, которая у него была до 1 ноября. Но по моему убеждению, врагу не удастся этого сделать», — уверен Федоренко.

Что касается района Глубокого на севере Харьковщины, то, по его словам, ранее 92-я ОШБр и «Хартия» провели ряд мероприятий, давших возможность выбить противника с тех позиций, на которых он успел закрепиться.

«Враг пытался восстановить свое состояние и положение, то есть выбить нас с этих позиций, которые удалось занять, задействовал определенное количество бронированной техники, но как следствие штурмовые группы противника были уничтожены и техника также была уничтожена. Поэтому на сегодняшний день противник пытается затягиваться на позиции малыми группами. СОУ обнаруживают и наносят огневое поражение. Поэтому интенсивность обусловлена напрямую противодействием Сил обороны, разгромом врага на поле боя», — добавил Федоренко.