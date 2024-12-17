Что хотят захватить на Купянщине до Нового года войска РФ — данные Федоренко
Противник на Купянском направлении «задействует нереальное количество сил и средств для того, чтобы получать тактические результаты на поле боя», рассказал в эфире нацмарафона командир батальона ударных БпАК «Ахиллес» 92-й ОШБр Юрий Федоренко.
Он констатировал, что ситуация в районе села Лозовая Боровской громады очень сложная.
«Но если в целом посмотреть на клин, которого удалось достичь врагу в районе населенного пункта Кругляковка… Вспомним коротко, как это было. Противник за две с половиной недели применил почти сто единиц легкобронированной и бронированной техники. 90 из них были уничтожены СОУ. Но такое давление дало возможность им зайти в населенный пункт Кругляковка. Противник пытался расширяться в направлении населенного пункта Колесниковка, это выше по течению, но был остановлен СОУ. Если вы посмотрите карту, которая плюс-минус отражает действительность, вы можете увидеть, что СОУ были проведены мероприятия, и враг был выбит с ряда позиций, в частности из Колесниковского леса», — напомнил Федоренко.
Комбат отметил, что бои на Купянском направлении не стихают ни днем, ни ночью.
«Враг имеет задачу до/после Нового года выйти на Купянск левобережный и Купянск-Узловой, продолжить ту задачу, которая у него была до 1 ноября. Но по моему убеждению, врагу не удастся этого сделать», — уверен Федоренко.
Что касается района Глубокого на севере Харьковщины, то, по его словам, ранее 92-я ОШБр и «Хартия» провели ряд мероприятий, давших возможность выбить противника с тех позиций, на которых он успел закрепиться.
«Враг пытался восстановить свое состояние и положение, то есть выбить нас с этих позиций, которые удалось занять, задействовал определенное количество бронированной техники, но как следствие штурмовые группы противника были уничтожены и техника также была уничтожена. Поэтому на сегодняшний день противник пытается затягиваться на позиции малыми группами. СОУ обнаруживают и наносят огневое поражение. Поэтому интенсивность обусловлена напрямую противодействием Сил обороны, разгромом врага на поле боя», — добавил Федоренко.
Читайте также: Оккупанты продолжают атаковать в районе Лозовой на Харьковщине — Генштаб
Новости по теме:
- Категории: Фронт, Харьков; Теги: ахиллес, купянское направление, новости Харькова, Юрий Федоренко;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Что хотят захватить на Купянщине до Нового года войска РФ — данные Федоренко»; из категории Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 17 декабря 2024 в 19:18;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Противник на Купянском направлении «задействует нереальное количество сил и средств для того, чтобы получать тактические результаты на поле боя»".