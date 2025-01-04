Ворог змінив тактику, він не йде вже на населені пункти – Синєгубов (відео)

Начальник ХОВА Олег Синєгубов в етері національного телемарафону розповів про оперативну обстановку у Харківській області.

“Ворог змінив тактику, він не йде вже на населені пункти, він намагається їх обходити, – зазначив Синєгубов. – Зокрема по Куп’янському напрямку постійно випробовує позиції наших військових, то Синьківку, то інші населені пункти. Тобто він намагається обійти місто, щоб намацати найслабкіші місця наших оборонців. Однак йому це не вдається і наші воїни завдають ворогу по тому напрямку, як і по всіх інших, досить істотних втрат серед живої сили та техніки”.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

За словами начальника ХОВА, на Харківському напрямку ситуація залишається незмінною, фронт стабільний.

“Минулої доби наші воїни відбивали дві атаки, в тому числі по Вовчанському напрямку. Крім того, по Куп’янському напрямку було сім ворожих атак. Супротивник 430 разів обстрілював позиції наших військових і застосував понад 100 FPV-дронів. Тому ситуація важка, однак наші воїни на своїх позиціях стоять”, – сказав Синєгубов.

За його даними, російські військові від початку року завдали вже 24 удари керованими авіабомбами по Харківщині.

“Найбільше ударів завдано по цивільній інфраструктурі Харківського, Богодухівського, Куп’янського та Ізюмського районів”, – уточнив Синєгубов.

Будівництво фортифікацій не припиняється, однак змінюються напрямки та пріоритети, зазначив він.

“Фортифікаційні споруди у 2022 році були одного формату. 2023 рік інший, 2024-й – інші проєкти були. І наразі після виконання тих завдань, які були навесні цього року, приступили до кругової оборони всередині області, враховуючи небезпечні напрямки по Куп’янському та Борівському напрямках. І ці пріоритети постійно змінюються. Наразі військові дають нам нові вказівки, щоб ми разом із ними укріплювали ті чи інші населені пункти”, – розповів начальник ХОВА.