Враг изменил тактику, он не идет уже на населенные пункты — Синегубов (видео)

Начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире национального телемарафона рассказал об оперативной обстановке в Харьковской области.

«Враг изменил тактику, он не идет уже на населенные пункты, он пытается их обходить, — отметил Синегубов. — В частности по Купянскому направлению постоянно испытывает позиции наших военных, то Синьковку, то другие населенные пункты. То есть он пытается обойти город, чтобы нащупать наиболее слабые места наших защитников. Однако ему это не удается и наши воины наносят врагу по тому направлению, как и по всем остальным, достаточно существенные потери среди живой силы и техники».

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

По словам начальника ХОВА, на Харьковском направлении ситуация остается неизменной, фронт стабилен.

«За прошедшие сутки наши воины отражали две атаки, в том числе по Волчанскому направлению. Кроме того, по Купянскому направлению было семь вражеских атак. Противник 430 раз обстреливал позиции наших военных и применил более 100 FPV-дронов. Поэтому ситуация тяжелая, однако наши воины на своих позициях стоят», — сказал Синегубов.

По его данным, российские военные с начала года нанесли уже 24 удара корректируемыми авиабомбами по Харьковщине.

«Больше всего ударов нанесено по гражданской инфраструктуре Харьковского, Богодуховского, Купянского и Изюмского районов», — уточнил Синегубов.

Строительство фортификаций не прекращается, однако меняются направления и приоритеты, отметил он.

«Фортификационные сооружения в 2022 году были одного формата. 2023 год другой, 2024-й — другие проекты были. И сейчас после выполнения тех задач, которые были весной этого года, приступили к круговой обороне внутри области, учитывая опасные направления по Купянскому и Боровскому направлениям. И эти приоритеты постоянно меняются. Сейчас военные дают нам новые указания, чтобы мы вместе с ними укрепляли те или иные населенные пункты», — рассказал начальник ХОВА.