Трамп зідзвонився з Путіним, а потім із Зеленським: про що домовилися
Президент США Дональд Трамп 12 лютого говорив телефоном з Путіним, а потім із президентом України Володимиром Зеленським.
Наводимо повний текст публікації Трампа щодо розмови з Путіним.
Я попросив держсекретаря Марко Рубіо, директора ЦРУ Джона Реткліффа, радника з нацбезпеки Майкла Волца та посла та спеціального представника Стіва Віткоффа очолити переговори, які, я переконаний, будуть успішними.
Мільйони людей загинули у війні, яка не відбулася б, якби я був президентом, але вона сталася, тому вона має закінчитися. Більше не повинно бути втрачених життів!
Я хочу подякувати президенту Путіну за його час і зусилля щодо цього дзвінка, а також за вчорашнє звільнення Марка Фогеля, чудової людини, яку я особисто вітав минулої ночі в Білому домі. Я вірю, що ці зусилля приведуть до успішного результату, сподіваюся, незабаром!”
Незабаром телефонну розмову із Трампом підтвердив президент України Володимир Зеленський.
“Щойно говорив із Дональдом Трампом. Тривала розмова. Про можливості досягти миру. Про нашу готовність працювати разом на рівні команд. Про наші технологічні можливості, зокрема дрони та інші сучасні виробництва. Вдячний Президенту Трампу за інтерес до того, що ми можемо зробити разом.
Обговорили нашу розмову зі Скотом Бессентом і підготовку нашої нової угоди щодо безпеки та економічної й ресурсної взаємодії. Президент Трамп поінформував мене про деталі своєї розмови з Путіним.
Україна більше за всіх хоче миру. Визначаємо наші спільні з Америкою кроки, щоб зупинити російську агресію та гарантувати надійний, тривалий мир. Як сказав Президент Трамп, let’s get it done. Домовились про подальші контакти та зустрічі“, – написав Зеленський у телеграмі.
Трамп за підсумками розмови із Зеленським написав наступне:
“Я щойно розмовляв із президентом України Володимиром Зеленським. Розмова пройшла дуже добре. Він, як і президент Путін, хоче МИРУ. Ми обговорювали різні теми, пов’язані з війною, але головним чином – зустріч, яка планується в п’ятницю в Мюнхені, і яку очолять віцепрезидент Джей Ді Венс і держсекретар Марко Рубіо.
Я сподіваюся, що результати цієї зустрічі будуть позитивними. Настав час зупинити цю безглузду війну з масовими й абсолютно непотрібними смертями і руйнуваннями. Хай Бог благословить людей Росії та України!”
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Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Президент США Дональд Трамп 12 лютого говорив телефоном з Путіним, а потім із президентом України Володимиром Зеленським.".