Трамп зідзвонився з Путіним, а потім із Зеленським: про що домовилися

Президент США Дональд Трамп 12 лютого говорив телефоном з Путіним, а потім із президентом України Володимиром Зеленським.

Наводимо повний текст публікації Трампа щодо розмови з Путіним.

“Я щойно мав тривалу та дуже продуктивну телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. Ми обговорювали Україну, Близький Схід, енергетику, штучний інтелект, силу долара та багато інших тем. Ми обидва розмірковували про Велику Історію наших Народів і про те, що ми так успішно разом воювали у Другій світовій війні, пам’ятаючи, що Росія втратила десятки мільйонів людей, і ми також втратили дуже багато! Кожен з нас говорив про сильні сторони наших країн і про велику користь, яку ми колись матимемо від спільної роботи. Але спочатку, як ми обоє погодилися, ми хочемо зупинити мільйони смертей, які відбуваються у війні з Росією/Україною. Президент Путін навіть використав девіз моєї кампанії: «ЗДОРОВИЙ ГЛУЗД». Ми обидва дуже в це віримо. Ми домовилися працювати разом, дуже тісно, ​​включно з відвідуванням країн один одного. Ми також домовилися, щоб наші команди негайно розпочали переговори, і ми почнемо з того, що зателефонуємо президенту України Зеленському, щоб повідомити його про розмову, що я зараз і зроблю.

Я попросив держсекретаря Марко Рубіо, директора ЦРУ Джона Реткліффа, радника з нацбезпеки Майкла Волца та посла та спеціального представника Стіва Віткоффа очолити переговори, які, я переконаний, будуть успішними. Мільйони людей загинули у війні, яка не відбулася б, якби я був президентом, але вона сталася, тому вона має закінчитися. Більше не повинно бути втрачених життів! Я хочу подякувати президенту Путіну за його час і зусилля щодо цього дзвінка, а також за вчорашнє звільнення Марка Фогеля, чудової людини, яку я особисто вітав минулої ночі в Білому домі. Я вірю, що ці зусилля приведуть до успішного результату, сподіваюся, незабаром!”

Незабаром телефонну розмову із Трампом підтвердив президент України Володимир Зеленський.

“Щойно говорив із Дональдом Трампом. Тривала розмова. Про можливості досягти миру. Про нашу готовність працювати разом на рівні команд. Про наші технологічні можливості, зокрема дрони та інші сучасні виробництва. Вдячний Президенту Трампу за інтерес до того, що ми можемо зробити разом.

Обговорили нашу розмову зі Скотом Бессентом і підготовку нашої нової угоди щодо безпеки та економічної й ресурсної взаємодії. Президент Трамп поінформував мене про деталі своєї розмови з Путіним.

Україна більше за всіх хоче миру. Визначаємо наші спільні з Америкою кроки, щоб зупинити російську агресію та гарантувати надійний, тривалий мир. Як сказав Президент Трамп, let’s get it done. Домовились про подальші контакти та зустрічі“, – написав Зеленський у телеграмі.

Трамп за підсумками розмови із Зеленським написав наступне:

“Я щойно розмовляв із президентом України Володимиром Зеленським. Розмова пройшла дуже добре. Він, як і президент Путін, хоче МИРУ. Ми обговорювали різні теми, пов’язані з війною, але головним чином – зустріч, яка планується в п’ятницю в Мюнхені, і яку очолять віцепрезидент Джей Ді Венс і держсекретар Марко Рубіо.

Я сподіваюся, що результати цієї зустрічі будуть позитивними. Настав час зупинити цю безглузду війну з масовими й абсолютно непотрібними смертями і руйнуваннями. Хай Бог благословить людей Росії та України!”