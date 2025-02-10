Велика бульбашка, всередині якої порожнеча – думка про мирний план Трампа

Швидких важелів (у США для припинення війни РФ та України – Ред.) нема, й тому 24 години перетворилися на 72, потім на 100 днів, потім на пів року. Обіцяють у березні представити мирний план, але не представлять. Покажуть велику бульбашку, всередині якої порожнеча. Я продовжую вважати дуже реальним сценарій, в якому Трамп загалом відвертається від війни в Європі (тобто російсько-української війни), перекидаючи всю відповідальність на європейців. Йому буде неприємно це зробити, бо він сподівався виглядати суперпереговорником та миротворцем історичного масштабу. Але краще вийти з програшної гри, ніж програти. “Зелений виноград”, казала лисиця в Езопа. Не дуже й хотілося. Будьмо реалістами, не сподіваймося на швидкі прості рішення. Не зачаровуймося, то й не треба буде розчаровуватися.