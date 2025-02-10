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Большой пузырь, внутри которого пустота — мнение о мирном плане Трампа

Мир 12:16   10.02.2025
Валерий Пекар
преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы
Большой пузырь, внутри которого пустота — мнение о мирном плане Трампа Фото: ОС «ОПОРА»

Быстрых рычагов (у США для прекращения войны РФ и Украины — Ред.) нет, и потому 24 часа превратились в 72, потом в 100 дней, потом в полгода. Обещают в марте представить мирный план, но не представят. Покажут большой пузырь, внутри которого пустота. Я продолжаю считать очень реальным сценарий, в котором Трамп вообще отворачивается от войны в Европе (т.е. российско-украинской войны), перекидывая всю ответственность на европейцев. Ему будет неприятно это сделать, потому что он надеялся выглядеть суперпереговорщиком и миротворцем исторического масштаба. Но лучше выйти из проигрышной игры, чем проиграть. «Зеленый виноград», говорила лиса у Эзопа. Не очень-то и хотелось. Будем реалистами, не надеемся на скорые простые решения. Не будем очаровываться, так и не нужно будет разочаровываться.

Автор: Валерий Пекар, преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы
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  • • Дата публикации материала: 10 февраля 2025 в 12:16;

  • Корреспондент Валерий Пекар, преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Быстрых рычагов (у США для прекращения войны РФ и Украины — Ред.) нет, и потому 24 часа превратились в 72,…".