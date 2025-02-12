Трамп созвонился с Путиным, а затем с Зеленским: о чем договорились
Президент США Дональд Трамп 12 февраля говорил по телефону с Путиным, а затем с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Приводим полный текст публикации Трампа о разговоре с Путиным.
«Я только что имел длительный и очень продуктивный телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Мы обсуждали Украину, Ближний Восток, энергетику, искусственный интеллект, силу доллара и многие другие темы. Мы оба размышляли о Великой Истории наших Народов и о том, что мы так успешно вместе воевали во Второй мировой войне, помня, что Россия потеряла десятки миллионов людей, и мы также потеряли очень много! Каждый из нас говорил о сильных сторонах наших стран и о большой пользе, которую мы когда-то получим от совместной работы.
Но сначала, как мы оба согласились, мы хотим остановить миллионы смертей, которые происходят в войне с Россией/Украиной. Президент Путин даже использовал девиз моей кампании: «ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ». Мы оба очень в это верим. Мы договорились работать вместе, очень тесно, включая посещение стран друг друга.
Мы также договорились, чтобы наши команды немедленно начали переговоры, и мы начнем с того, что позвоним президенту Украины Зеленскому, чтобы сообщить ему о разговоре, что я сейчас и сделаю.
Я попросил госсекретаря Марко Рубио, директора ЦРУ Джона Рэтклиффа, советника по нацбезопасности Майкла Волца и посла и специального представителя Стива Уиткоффа возглавить переговоры, которые, я убежден, будут успешными.
Миллионы людей погибли в войне, которая не состоялась бы, если бы я был президентом, но она произошла, поэтому она должна закончиться. Больше не должно быть потерянных жизней!
Я хочу поблагодарить президента Путина за его время и усилия по этому звонку, а также за вчерашнее освобождение Марка Фогеля, замечательного человека, которого я лично приветствовал прошлой ночью в Белом доме. Я верю, что эти усилия приведут к успешному результату, надеюсь, вскоре!»
Вскоре телефонный разговор с Трампом подтвердил президент Украины Владимир Зеленский.
«Только что говорил с Дональдом Трампом. Длительный разговор. О возможностях достичь мира. О нашей готовности работать вместе на уровне команд. О наших технологических возможностях, в частности дроны и другие современные производства. Благодарен Президенту Трампу за интерес к тому, что мы можем сделать вместе.
Обсудили наш разговор со Скоттом Бессентом и подготовку нашего нового соглашения по безопасности и экономическому и ресурсному взаимодействию. Президент Трамп проинформировал меня о деталях своего разговора с Путиным.
Украина больше всех хочет мира. Определяем наши совместные с Америкой шаги, чтобы остановить российскую агрессию и гарантировать надежный, длительный мир. Как сказал Президент Трамп, let’s get it done. Договорились о дальнейших контактах и встречах», — написал Зеленский в Telegram.
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- • Дата публикации материала: 12 февраля 2025 в 20:13;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент США Дональд Трамп 12 февраля говорил по телефону с Путиным, а затем с президентом Украины Владимиром Зеленским.".