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Мінус шість БпЛА за кілька днів: як знищують дрони РФ, що летять на Харків

Суспільство 13:47   18.02.2025
Вікторія Яковенко
Мінус шість БпЛА за кілька днів: як знищують дрони РФ, що летять на Харків Скриншот

У 5-й Слобожанській бригаді «СКІФ» НГУ опублікували відео, на якому українські військові ліквідовують російські безпілотники, що загрожують Харкову та містам області.

«Одна з основних задач мобільних вогневих груп 5 Слобожанської бригади «Скіф» НГУ – прикриття повітряного простору над Харковом», – йдеться у повідомленні.

Захисники зазначили, що впродовж декількох останніх діб мобільні вогневі групи їхньої бригади під час масованих ворожих атак на місто збили шість російських БпЛА.

Відео: 5-а Слобожанська бригада “СКІФ” НГУ

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Лютого 2025 в 13:47;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У 5-й Слобожанській бригаді «СКІФ» НГУ опублікували відео, на якому українські військові ліквідовують російські безпілотники, що загрожують Харкову та містам області.".