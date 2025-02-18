Мінус шість БпЛА за кілька днів: як знищують дрони РФ, що летять на Харків

У 5-й Слобожанській бригаді «СКІФ» НГУ опублікували відео, на якому українські військові ліквідовують російські безпілотники, що загрожують Харкову та містам області.

«Одна з основних задач мобільних вогневих груп 5 Слобожанської бригади «Скіф» НГУ – прикриття повітряного простору над Харковом», – йдеться у повідомленні.

Захисники зазначили, що впродовж декількох останніх діб мобільні вогневі групи їхньої бригади під час масованих ворожих атак на місто збили шість російських БпЛА.

Відео: 5-а Слобожанська бригада “СКІФ” НГУ