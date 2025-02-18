Мінус шість БпЛА за кілька днів: як знищують дрони РФ, що летять на Харків
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У 5-й Слобожанській бригаді «СКІФ» НГУ опублікували відео, на якому українські військові ліквідовують російські безпілотники, що загрожують Харкову та містам області.
«Одна з основних задач мобільних вогневих груп 5 Слобожанської бригади «Скіф» НГУ – прикриття повітряного простору над Харковом», – йдеться у повідомленні.
Захисники зазначили, що впродовж декількох останніх діб мобільні вогневі групи їхньої бригади під час масованих ворожих атак на місто збили шість російських БпЛА.
Відео: 5-а Слобожанська бригада “СКІФ” НГУ
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: 5-ая Слобожанская бригада НГУ, БПЛА, дрони, новини Харкова;
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Лютого 2025 в 13:47;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У 5-й Слобожанській бригаді «СКІФ» НГУ опублікували відео, на якому українські військові ліквідовують російські безпілотники, що загрожують Харкову та містам області.".