Минус шесть БпЛА за пару дней: как уничтожают дроны РФ, что летят на Харьков
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В 5-й Слобожанской бригаде «СКИФ» НГУ опубликовали видео, на котором украинские военные ликвидируют российские беспилотники, угрожающие Харькову и городам области.
«Одна из основных задач мобильных огневых групп 5 Слобожанской бригады «СКИФ» НГУ — прикрытие воздушного пространства над Харьковом», — говорится в сообщении.
Защитники отметили, что за несколько последних суток мобильные огневые группы их бригады во время массированных вражеских атак на город сбили шесть российских БпЛА.
Видео: 5-я Слобожанская бригада «СКИФ» НГУ
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: 5-ая Слобожанская бригада НГУ, БПЛА, дрони, дроны, новости Харькова;
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- • Дата публикации материала: 18 февраля 2025 в 13:47;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В 5-й Слобожанской бригаде «СКИФ» НГУ опубликовали видео, на котором украинские военные ликвидируют российские беспилотники, угрожающие Харькову и городам области.".