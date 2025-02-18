Live
  • Вт 18.02.2025
  • Харьков  -5°С
  • USD 41.56
  • EUR 43.52

Минус шесть БпЛА за пару дней: как уничтожают дроны РФ, что летят на Харьков

Общество 13:47   18.02.2025
Виктория Яковенко
Минус шесть БпЛА за пару дней: как уничтожают дроны РФ, что летят на Харьков Скриншот

В 5-й Слобожанской бригаде «СКИФ» НГУ опубликовали видео, на котором украинские военные ликвидируют российские беспилотники, угрожающие Харькову и городам области.

«Одна из основных задач мобильных огневых групп 5 Слобожанской бригады «СКИФ» НГУ — прикрытие воздушного пространства над Харьковом», — говорится в сообщении.

Защитники отметили, что за несколько последних суток мобильные огневые группы их бригады во время массированных вражеских атак на город сбили шесть российских БпЛА.

Видео: 5-я Слобожанская бригада «СКИФ» НГУ

Читайте также: Четверо раненых, разрушенные дома и админздания: Синегубов о «прилетах»

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
О чем договорились США и РФ в Саудовской Аравии — версия Госдепа (дополнено)
О чем договорились США и РФ в Саудовской Аравии — версия Госдепа (дополнено)
18.02.2025, 15:03
Новости Харькова — главное за 18 февраля: пострадавшие из-за обстрелов, бои
Новости Харькова — главное за 18 февраля: пострадавшие из-за обстрелов, бои
18.02.2025, 14:32
Сколько нашлось желающих подписать новый годовой контракт – данные Минобороны
Сколько нашлось желающих подписать новый годовой контракт – данные Минобороны
18.02.2025, 11:10
Работа в Харькове: жителям предлагают соцпакет и стабильную зарплату, вакансии
Работа в Харькове: жителям предлагают соцпакет и стабильную зарплату, вакансии
17.02.2025, 16:25
В «Хортице» не исключают, что россияне смогут бегать по Осколу на Харьковщине
В «Хортице» не исключают, что россияне смогут бегать по Осколу на Харьковщине
17.02.2025, 20:25
Хотел продать гранаты и пистолет на Харьковщине: что нашли дома у фигуранта
Хотел продать гранаты и пистолет на Харьковщине: что нашли дома у фигуранта
18.02.2025, 15:34

Новости по теме:

11:20
Собаки на страже Харькова: что животные не дали провезти в город
09:44
Детали российского автомата, гранаты: что еще изъяли на блокпостах в Харькове

Вы читали новость: «Минус шесть БпЛА за пару дней: как уничтожают дроны РФ, что летят на Харьков»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 18 февраля 2025 в 13:47;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В 5-й Слобожанской бригаде «СКИФ» НГУ опубликовали видео, на котором украинские военные ликвидируют российские беспилотники, угрожающие Харькову и городам области.".