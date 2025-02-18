Минус шесть БпЛА за пару дней: как уничтожают дроны РФ, что летят на Харьков

В 5-й Слобожанской бригаде «СКИФ» НГУ опубликовали видео, на котором украинские военные ликвидируют российские беспилотники, угрожающие Харькову и городам области.

«Одна из основных задач мобильных огневых групп 5 Слобожанской бригады «СКИФ» НГУ — прикрытие воздушного пространства над Харьковом», — говорится в сообщении.

Защитники отметили, что за несколько последних суток мобильные огневые группы их бригады во время массированных вражеских атак на город сбили шесть российских БпЛА.

Видео: 5-я Слобожанская бригада «СКИФ» НГУ