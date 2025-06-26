За підпал на залізниці обіцяли 100 тис $: 15 років “світить” жителю області
У Харківській облпрокуратурі у диверсіях на залізниці звинувачують 22-річного мешканця Лозівщини.
Обвинувачений – безробітний мешканець Лозівського району. За версією слідства, у березні цього року він знайшов оголошення із пропозицією підзаробити. 100 тисяч доларів обіцяли за підпали залізничного обладнання – релейних та батарейних шаф.
“Обвинувачений обливав залізничні шафи бензином і підпалював, після чого знімав результат своєї «роботи» на телефон. Ці відео він надсилав куратору в якості звіту. Однак «зарплатню» чоловік так і не отримав — його викрили правоохоронці”, – зазначили в прокуратурі.
Правоохоронці акцентують: причетність чоловіка до підпалів уже довели. Залишилося лише встановити замовників. Попередньо, це агент ворожих спецслужб. Подібні диверсії мали завадити постачати техніку та боєприпаси для ЗСУ.
Зараз обвинувачений чекає на суд у СІЗО. Йому загрожує 15 років чи довічне увʼязнення.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: ворог, диверсии, прокуратура, рф;
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Червня 2025 в 11:45;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській облпрокуратурі у диверсіях на залізниці звинувачують 22-річного мешканця Лозівщини.".