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За поджог на железной дороге обещали 100 тыс $: 15 лет «светит» жителю области

Происшествия 11:45   26.06.2025
Николь Костенко-Лагутина
За поджог на железной дороге обещали 100 тыс $: 15 лет «светит» жителю области

В Харьковской облпрокуратуре в диверсиях на железной дороге обвиняют 22-летнего жителя Лозовщины.

Обвиняемый – безработный житель Лозовского района. По версии следствия, в марте этого года нашел объявление с предложением подзаработать. 100 тысяч долларов обещали за поджоги железнодорожного оборудования – релейных и батарейных шкафов.

«Обвиняемый обливал железнодорожные шкафы бензином и поджигал, после чего снимал результат своей работы на телефон. Эти видео он посылал куратору в качестве отчета. Однако зарплату мужчина так и не получил — его разоблачили правоохранители», – отметили в прокуратуре.

Правоохранители акцентируют: причастность мужчины к поджогам уже доказали. Осталось только установить заказчиков. Предварительно, это агент вражеских спецслужб. Подобные диверсии должны были помешать поставлять технику и боеприпасы для ВСУ.

На данный момент обвиняемый ждет суда в СИЗО. Ему грозит 15 лет или пожизненное.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 26 июня 2025 в 11:45;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской облпрокуратуре в диверсиях на железной дороге обвиняют 22-летнего жителя Лозовщины.".