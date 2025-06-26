За поджог на железной дороге обещали 100 тыс $: 15 лет «светит» жителю области

В Харьковской облпрокуратуре в диверсиях на железной дороге обвиняют 22-летнего жителя Лозовщины.

Обвиняемый – безработный житель Лозовского района. По версии следствия, в марте этого года нашел объявление с предложением подзаработать. 100 тысяч долларов обещали за поджоги железнодорожного оборудования – релейных и батарейных шкафов.

«Обвиняемый обливал железнодорожные шкафы бензином и поджигал, после чего снимал результат своей работы на телефон. Эти видео он посылал куратору в качестве отчета. Однако зарплату мужчина так и не получил — его разоблачили правоохранители», – отметили в прокуратуре.

Правоохранители акцентируют: причастность мужчины к поджогам уже доказали. Осталось только установить заказчиков. Предварительно, это агент вражеских спецслужб. Подобные диверсии должны были помешать поставлять технику и боеприпасы для ВСУ.

На данный момент обвиняемый ждет суда в СИЗО. Ему грозит 15 лет или пожизненное.