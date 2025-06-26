За поджог на железной дороге обещали 100 тыс $: 15 лет «светит» жителю области
В Харьковской облпрокуратуре в диверсиях на железной дороге обвиняют 22-летнего жителя Лозовщины.
Обвиняемый – безработный житель Лозовского района. По версии следствия, в марте этого года нашел объявление с предложением подзаработать. 100 тысяч долларов обещали за поджоги железнодорожного оборудования – релейных и батарейных шкафов.
«Обвиняемый обливал железнодорожные шкафы бензином и поджигал, после чего снимал результат своей работы на телефон. Эти видео он посылал куратору в качестве отчета. Однако зарплату мужчина так и не получил — его разоблачили правоохранители», – отметили в прокуратуре.
Правоохранители акцентируют: причастность мужчины к поджогам уже доказали. Осталось только установить заказчиков. Предварительно, это агент вражеских спецслужб. Подобные диверсии должны были помешать поставлять технику и боеприпасы для ВСУ.
На данный момент обвиняемый ждет суда в СИЗО. Ему грозит 15 лет или пожизненное.
Читайте также: Бросил гранату в такси на Пасху в Харькове, водитель лишился ног — приговор
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ворог, враг, диверсии, прокуратура, рф;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «За поджог на железной дороге обещали 100 тыс $: 15 лет «светит» жителю области»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 26 июня 2025 в 11:45;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской облпрокуратуре в диверсиях на железной дороге обвиняют 22-летнего жителя Лозовщины.".