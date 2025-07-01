Із забудовника багатоповерхівки в Харкові хочуть стягнути 7,2 млн грн – чому

Харківські правоохоронці подали позов до суду на ТОВ-забудовника.

За даними Харківській обласної прокуратури, у 2019 році ТОВ розпочало будівництво багатоквартирного будинку з обʼєктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури по вулиці Свободи.

У червні 2022-го багатоповерхівку площею 14,5 тис. квадратних метрів ввели в експлуатацію, зазначили правоохоронці.

«Відповідно до вимог Закону України забудовник мав звернутись до Харківської міської ради із заявою про визначення розміру пайової участі щодо обʼєкта будівництва, а після отримання розрахунку — сплатити її до прийняття відповідного об`єкта будівництва в експлуатацію. Однак до органу місцевого самоврядування щодо укладення договору про пайову участь забудовник не звертався, чим порушив вимоги законодавства», – встановили у прокуратурі.

Тож правоохоронці через суд планує стягнути з компанії не лише суму пайової участі, а й інфляційні нарахування та 3% річних – це 7,2 млн грн.