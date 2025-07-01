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С застройщика многоэтажки в Харькове хотят взыскать 7,2 млн грн – почему

Общество 12:08   01.07.2025
Виктория Яковенко
С застройщика многоэтажки в Харькове хотят взыскать 7,2 млн грн – почему Фото: Харьковская областная прокуратура

Харьковские правоохранители подали в суд на ООО-застройщика.

По информации Харьковской областной прокуратуры, в 2019 году ООО начало строительство многоквартирного жилого дома с торгово-развлекательной и рыночной инфраструктурой на улице Свободы.

В июне 2022 года многоэтажку площадью 14,5 тыс. кв. м ввели в эксплуатацию, отметили правоохранители.

«В соответствии с требованиями Закона Украины застройщик должен был обратиться в Харьковский городской совет с заявлением об определении размера паевого участия в объекте строительства, а после получения расчета уплатить его до ввода соответствующего объекта строительства в эксплуатацию. Однако застройщик не обратился в орган местного самоуправления для заключения договора о поевом участии, тем самым нарушив требования закона», — установила прокуратура.

Таким образом, правоохранители планируют взыскать с предприятия через суд не только размер паевого участия, но и инфляционные надбавки и 3% годовых — это 7,2 млн грн.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 1 июля 2025 в 12:08;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковские правоохранители подали в суд на ООО-застройщика.".