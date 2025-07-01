С застройщика многоэтажки в Харькове хотят взыскать 7,2 млн грн – почему
Харьковские правоохранители подали в суд на ООО-застройщика.
По информации Харьковской областной прокуратуры, в 2019 году ООО начало строительство многоквартирного жилого дома с торгово-развлекательной и рыночной инфраструктурой на улице Свободы.
В июне 2022 года многоэтажку площадью 14,5 тыс. кв. м ввели в эксплуатацию, отметили правоохранители.
«В соответствии с требованиями Закона Украины застройщик должен был обратиться в Харьковский городской совет с заявлением об определении размера паевого участия в объекте строительства, а после получения расчета уплатить его до ввода соответствующего объекта строительства в эксплуатацию. Однако застройщик не обратился в орган местного самоуправления для заключения договора о поевом участии, тем самым нарушив требования закона», — установила прокуратура.
Таким образом, правоохранители планируют взыскать с предприятия через суд не только размер паевого участия, но и инфляционные надбавки и 3% годовых — это 7,2 млн грн.
Читайте также: Землю в Харькове использовали незаконно: должнику пришлось отдать здания
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: застройка, многоэтажка, новости Харькова, строительство, Харьковская областная прокуратура;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «С застройщика многоэтажки в Харькове хотят взыскать 7,2 млн грн – почему»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 1 июля 2025 в 12:08;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковские правоохранители подали в суд на ООО-застройщика.".