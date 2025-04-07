Землю в Харькове использовали незаконно: должнику пришлось отдать здания
В бюджет Харькова вернули 2 млн грн. Правоохранители установили, что землю в городе незаконно использовали без уплаты аренды.
По данным Харьковской областной прокуратуры, речь идет об участке в переулке Дорошенковском. Установлено, что частному акционерному обществу принадлежат нежилые здания площадью около 2000 кв. метров.
«Однако земельный участок, на котором находится эта недвижимость, не был оформлен — общество с 2015 года использовало указанные земли без правоустанавливающих документов и, соответственно, не платя арендную плату», — отметили в прокуратуре.
Правоохранители подали иск в Хозяйственный суд Харьковской области и выиграли дело. Однако компания решение суда не выполнила и задолженность не оплатила.
«Однако при принципиальной позиции прокуратуры и ее активном участии в исполнительном производстве, задолженность возмещена путем передачи в собственность Харьковскому городскому совету нежилых помещений должника, стоимость которых полностью покрыла долг», — заявили в прокуратуре.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: должник, здания, земля, новости Харькова, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публикации материала: 7 апреля 2025 в 15:56;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В бюджет Харькова вернули 2 млн грн. Правоохранители установили, что землю в городе незаконно использовали без уплаты аренды.".