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Землю в Харькове использовали незаконно: должнику пришлось отдать здания

Общество 15:56   07.04.2025
Виктория Яковенко
Землю в Харькове использовали незаконно: должнику пришлось отдать здания Фото: Харьковская областная прокуратура

В бюджет Харькова вернули 2 млн грн. Правоохранители установили, что землю в городе незаконно использовали без уплаты аренды.

По данным Харьковской областной прокуратуры, речь идет об участке в переулке Дорошенковском. Установлено, что частному акционерному обществу принадлежат нежилые здания площадью около 2000 кв. метров.

«Однако земельный участок, на котором находится эта недвижимость, не был оформлен — общество с 2015 года использовало указанные земли без правоустанавливающих документов и, соответственно, не платя арендную плату», — отметили в прокуратуре.

Правоохранители подали иск в Хозяйственный суд Харьковской области и выиграли дело. Однако компания решение суда не выполнила и задолженность не оплатила.

«Однако при принципиальной позиции прокуратуры и ее активном участии в исполнительном производстве, задолженность возмещена путем передачи в собственность Харьковскому городскому совету нежилых помещений должника, стоимость которых полностью покрыла долг», — заявили в прокуратуре.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 7 апреля 2025 в 15:56;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В бюджет Харькова вернули 2 млн грн. Правоохранители установили, что землю в городе незаконно использовали без уплаты аренды.".