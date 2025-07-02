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Домашній тиран із Харкова отримав підозру в домашньому насильстві

Події 10:49   02.07.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Домашній тиран із Харкова отримав підозру в домашньому насильстві

Підозру в домашньому насильстві отримав 53-річний харків’янин, пишуть в облуправлінні Нацполіції в Харківській області.

Тривалий час чоловік погрожував своїй співмешканці, чинив психологічний тиск, а потім і побив. Правоохоронці відкрили відповідне кримінальне провадження та направили його до суду. Однак це не зупинило домашнього тирана.

“Він продовжив ображати, принижувати 54-річну цивільну дружину. Тому поліцейські відкрили кримінальне провадження за ст. 126-1 (домашнє насильство) Кримінального кодексу України. Слідчі повідомили фігуранту про підозру у скоєнні злочину”, – зазначили у поліції.

Копи наполягають: про випадки, коли ви стали жертвою домашнього насильства, не можна замовчувати. За допомогою треба звертатися за спецлінією “102” або гарячою лінією 1547.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Липня 2025 в 10:49;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Підозру в домашньому насильстві отримав 53-річний харків’янин, пишуть в облуправлінні Нацполіції в Харківській області.".