Домашній тиран із Харкова отримав підозру в домашньому насильстві

Підозру в домашньому насильстві отримав 53-річний харків’янин, пишуть в облуправлінні Нацполіції в Харківській області.

Тривалий час чоловік погрожував своїй співмешканці, чинив психологічний тиск, а потім і побив. Правоохоронці відкрили відповідне кримінальне провадження та направили його до суду. Однак це не зупинило домашнього тирана.

“Він продовжив ображати, принижувати 54-річну цивільну дружину. Тому поліцейські відкрили кримінальне провадження за ст. 126-1 (домашнє насильство) Кримінального кодексу України. Слідчі повідомили фігуранту про підозру у скоєнні злочину”, – зазначили у поліції.

Копи наполягають: про випадки, коли ви стали жертвою домашнього насильства, не можна замовчувати. За допомогою треба звертатися за спецлінією “102” або гарячою лінією 1547.