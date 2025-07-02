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Напад у пункті збору вторсировини: чоловіку розбили голову і вкрали гроші

Події 09:30   02.07.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Напад у пункті збору вторсировини: чоловіку розбили голову і вкрали гроші

Напад стався 30 червня у Салтівському районі, пишуть у ГУ НП України у Харківській області.

Копам розповіли, що невідомий прийшов у гараж, де був організований пункт прийому вторинної сировини, та попросив газовий ключ нібито для розукомплектування металобрухту

“Дочекавшись, коли реалізатор повернувся спиною, нападник завдав численні удари металевим ключем йому по голові. Коли потерпілий втратив свідомість, зловмисник забрав шість тисяч гривень”, – розповіли в поліції.

Невдовзі правоохоронці становили ймовірного зловмисника. За даними слідства, ним виявився 47-річний чоловік, який раніше вже був засуджений за аналогічні злочини.

“Слідчі повідомили йому про підозру за ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна”, – зазначили копи.

Наразі чоловіка затримали.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Липня 2025 в 09:30;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Напад стався 30 червня у Салтівському районі, пишуть у ГУ НП України у Харківській області.".