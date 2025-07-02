Нападение в пункте сбора вторсырья: мужчине разбили голову и украли деньги
Нападение произошло 30 июня в Салтовском районе, пишут в ГУ НП Украины в Харьковской области.
Копам расссказали, что неизвестный пришел в гараж, где был организован пункт приема вторсырья. Он попросил одолжить ему ключ якобы для разукомплектования металлолома.
«Дождавшись, когда реализатор повернулся спиной, нападавший нанес многочисленные удары металлическим ключом ему по голове. Когда потерпевший потерял сознание, злоумышленник забрал шесть тысяч гривен», – рассказали в полиции.
Вскоре правоохранители становили вероятного злоумышленника. По данным следствия, им оказался 47-летний мужчина, который ранее уже был осужден за аналогичные преступления.
«Следователи сообщили ему о подозрении по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества», – отметили копы.
На данный момент мужчина задержан.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: нападение, рецидивист, украл;
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- • Дата публикации материала: 2 июля 2025 в 09:30;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Нападение произошло 30 июня в Салтовском районе, пишут в ГУ НП Украины в Харьковской области.".