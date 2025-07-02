Домашний тиран из Харькова получил подозрение в домашнем насилии
Подозрение в домашнем насилии получил 53-летний харьковчанин, пишут в облуправлении Нацполиции в Харьковской области.
Длительное время мужчина угрожал своей сожительнице, оказывал психологическое давление, а потом и избил. По данному делу правоохранители уголовное производство и направили его в суд. Однако и это не остановило домашнего тирана.
«Он продолжил оскорблять, унижать 54-летнюю гражданскую жену. Поэтому полицейские открыли уголовное производство по ст. 126-1 (домашнее насилие) Уголовного кодекса Украины. Следователи сообщили фигуранту о подозрении в совершении преступления», – отметили в полиции.
Копы настаивают: о случаях, когда вы стали жертвой домашнего насилия, нельзя умалчивать. За помощью можно обращаться по спецлинии «102» или горячей линии 1547.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: домашнее насилие, копы, полиция;
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- • Дата публикации материала: 2 июля 2025 в 10:49;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Подозрение в домашнем насилии получил 53-летний харьковчанин, пишут в облуправлении Нацполиции в Харьковской области.".