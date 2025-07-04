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Чоловіка, що помочився на будівлю поліції у Харкові, розшукали

Події 21:32   04.07.2025
Оксана Якушко
Чоловіка, що помочився на будівлю поліції у Харкові, розшукали

У Харкові копи встановили особу чоловіка, що переплутав адмінбудівлю відділення поліції з туалетом, повідомила Нацполіція. 

Відео з правопорушенням опинилося в соцмережі. Але копи швидко встановили особу порушника та розшукали 29-річного мешканця Харківської області. Поліціянти запросили порушника до відділку та опитали.

Щодо порушника склали протокол за дрібне хуліганство.

 

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Липня 2025 в 21:32;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові копи встановили особу чоловіка, що переплутав адмінбудівлю відділення поліції з туалетом, повідомила Нацполіція. ".