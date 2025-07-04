Чоловіка, що помочився на будівлю поліції у Харкові, розшукали

У Харкові копи встановили особу чоловіка, що переплутав адмінбудівлю відділення поліції з туалетом, повідомила Нацполіція.

Відео з правопорушенням опинилося в соцмережі. Але копи швидко встановили особу порушника та розшукали 29-річного мешканця Харківської області. Поліціянти запросили порушника до відділку та опитали.

Щодо порушника склали протокол за дрібне хуліганство.