Мужчину, помочившегося на здание полиции в Харькове, разыскали
В Харькове копы установили личность мужчины, перепутавшего админздание отделения полиции с туалетом, сообщила Нацполиция.
Видео с правонарушением оказалось в соцсети. Но копы быстро установили личность нарушителя и разыскали 29-летнего жителя Харьковской области. Полицейские пригласили нарушителя в отделение и опросили.
Относительно нарушителя составили протокол за мелкое хулиганство.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: здание полиции, Нацполиция, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 4 июля 2025 в 21:32;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове копы установили личность мужчины, перепутавшего админздание отделения полиции с туалетом, сообщила Нацполиция. ".