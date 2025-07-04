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Мужчину, помочившегося на здание полиции в Харькове, разыскали

Происшествия 21:32   04.07.2025
Оксана Якушко
Мужчину, помочившегося на здание полиции в Харькове, разыскали

В Харькове копы установили личность мужчины, перепутавшего админздание отделения полиции  с туалетом, сообщила Нацполиция. 

Видео с правонарушением оказалось в соцсети. Но копы быстро установили личность нарушителя и разыскали 29-летнего жителя Харьковской области. Полицейские пригласили нарушителя в отделение и опросили.

Относительно нарушителя составили протокол за мелкое хулиганство.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 4 июля 2025 в 21:32;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове копы установили личность мужчины, перепутавшего админздание отделения полиции  с туалетом, сообщила Нацполиция. ".