Мужчину, помочившегося на здание полиции в Харькове, разыскали

В Харькове копы установили личность мужчины, перепутавшего админздание отделения полиции с туалетом, сообщила Нацполиция.

Видео с правонарушением оказалось в соцсети. Но копы быстро установили личность нарушителя и разыскали 29-летнего жителя Харьковской области. Полицейские пригласили нарушителя в отделение и опросили.

Относительно нарушителя составили протокол за мелкое хулиганство.