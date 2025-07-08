Чоловік підірвався на Харківщині – його доправили в лікарню
8 липня у селі Довгеньке Оскільської громади Ізюмського району чоловік 1998 року народження наступив на невідомий вибухонебезпечний предмет.
З численними травмами постраждалого ушпиталили. Обставини події з’ясовують правоохоронці, інформують у ГУ ДСНС України у Харківській області.
Надзвичайники закликають у жодному разі не чіпати підозрілі предмети, а тим більше не переміщати їх. У разі їхнього виявлення необхідно негайно повідомити номер 101 або 102.
Як повідомляли в Центрі координації протимінної діяльності, з 26 червня по 2 липня сапери в Харківській області виявили та знищили понад 1300 вибухонебезпечних предметів. Було обстежено майже 228 га сільгоспугідь, понад 3 кілометри ліній електропередачі, 2,5 кілометра ділянок автошляхів, 0,5 га акваторії, майже 3 кілометри газопроводів. Розміновано 19 домоволодінь.
“Гаряча лінія” з питань протимінної діяльності: 0800 33 10 40.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Липня 2025 в 18:07;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "8 липня у селі Довгеньке Оскільської громади Ізюмського району чоловік 1998 року народження наступив на невідомий вибухонебезпечний предмет.".