Мужчина подорвался на Харьковщине — его доставили в больницу

8 июля в селе Долгенькое Оскольской громады Изюмского района мужчина 1998 года рождения наступил на неизвестный взрывоопасный предмет.

С многочисленными травмами пострадавшего госпитализировали. Обстоятельства происшествия выясняют правоохранители, информируют в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Чрезвычайники призывают ни в коем случае не трогать подозрительные предметы, а тем более не перемещать их. В случае их обнаружения необходимо немедленно сообщить по номеру 101 или 102.

Как сообщали в Центре координации противоминной деятельности, с 26 июня по 2 июля саперы в Харьковской области обнаружили и уничтожили более 1300 взрывоопасных предметов. Было обследовано почти 228 гектаров сельхозугодий, более 3 километров линий электропередачи, 2,5 километра участков автодорог, 0,5 гектара акватории, почти 3 километра газопроводов. Разминированы 19 домовладений.

«Горячая линия» по вопросам противоминной деятельности: 0800 33 10 40.