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Мужчина подорвался на Харьковщине — его доставили в больницу

Происшествия 18:07   08.07.2025
Елена Нагорная
Мужчина подорвался на Харьковщине — его доставили в больницу Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

8 июля в селе Долгенькое Оскольской громады Изюмского района мужчина 1998 года рождения наступил на неизвестный взрывоопасный предмет.

С многочисленными травмами пострадавшего госпитализировали. Обстоятельства происшествия выясняют правоохранители, информируют в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Чрезвычайники призывают ни в коем случае не трогать подозрительные предметы, а тем более не перемещать их. В случае их обнаружения необходимо немедленно сообщить по номеру 101 или 102.

Как сообщали в Центре координации противоминной деятельности, с 26 июня по 2 июля саперы в Харьковской области обнаружили и уничтожили более 1300 взрывоопасных предметов. Было обследовано почти 228 гектаров сельхозугодий, более 3 километров линий электропередачи, 2,5 километра участков автодорог, 0,5 гектара акватории, почти 3 километра газопроводов. Разминированы 19 домовладений.

«Горячая линия» по вопросам противоминной деятельности: 0800 33 10 40.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 8 июля 2025 в 18:07;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "8 июля в селе Долгенькое Оскольской громады Изюмского района мужчина 1998 года рождения наступил на неизвестный взрывоопасный предмет.".