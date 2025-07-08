Скільки людей потонуло на Харківщині цього літа – дані «екстренки»
Двоє дорослих та стільки ж дітей потонули у водоймах Харкова та області з початку купального сезону.
Ще двох людей вдалося врятувати, бо їх вчасно доправили до лікарень, розповіли у Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
“Нагадуємо: вода не пробачає легковажності. Особливо важливо – не залишати дітей без нагляду! Навіть кілька секунд можуть коштувати життя. Дотримуйтесь правил безпеки, купайтеся лише у дозволених місцях і стежте за тими, хто поруч“, – закликають у відомстві.
Двоє людей потонули в регіоні лише протягом минулого тижня, повідомив на брифінгу речник ГУ ДСНС України в Харківській області Євген Василенко. 4 липня з Петренківського водосховища у Харкові рятувальники дістали тіло 12-річної дівчинки, а 5 липня з дна водойми в Удянському гідропарку у Харкові – тіло чоловіка 1991 року народження.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Липня 2025 в 19:56;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Двоє дорослих та стільки ж дітей потонули у водоймах Харкова та області з початку купального сезону.".