Live
  • Вт 08.07.2025
  • Харків  +31°С
  • USD 41.8
  • EUR 49.03

Скільки людей потонуло на Харківщині цього літа – дані «екстренки»

Події 19:56   08.07.2025
Олена Нагорна
Скільки людей потонуло на Харківщині цього літа – дані «екстренки»

Двоє дорослих та стільки ж дітей потонули у водоймах Харкова та області з початку купального сезону.

Ще двох людей вдалося врятувати, бо їх вчасно доправили до лікарень, розповіли у Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Нагадуємо: вода не пробачає легковажності. Особливо важливо – не залишати дітей без нагляду! Навіть кілька секунд можуть коштувати життя. Дотримуйтесь правил безпеки, купайтеся лише у дозволених місцях і стежте за тими, хто поруч“, – закликають у відомстві.

Двоє людей потонули в регіоні лише протягом минулого тижня, повідомив на брифінгу речник ГУ ДСНС України в Харківській області Євген Василенко. 4 липня з Петренківського водосховища у Харкові рятувальники дістали тіло 12-річної дівчинки, а 5 липня з дна водойми в Удянському гідропарку у Харкові – тіло чоловіка 1991 року народження.

Читайте також: Рятувальники дістали з води тіло чоловіка – подробиці від ДСНС

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Скільки людей потонуло на Харківщині цього літа – дані «екстренки»
Скільки людей потонуло на Харківщині цього літа – дані «екстренки»
08.07.2025, 19:56
«Замовлення» від ворога за 1000 грн: на що пішов харків’янин – прокуратура
«Замовлення» від ворога за 1000 грн: на що пішов харків’янин – прокуратура
08.07.2025, 12:11
Бруд і сморід: у захаращеній квартирі в Харкові виявили двох собак (відео)
Бруд і сморід: у захаращеній квартирі в Харкові виявили двох собак (відео)
08.07.2025, 15:20
Квітковими килимами в центрі Харкова похвалилися комунальники (відео)
Квітковими килимами в центрі Харкова похвалилися комунальники (відео)
08.07.2025, 19:17
Мати хотіла зупинити бус із сином і впала на дорозі: версія Харківського ОТЦК
Мати хотіла зупинити бус із сином і впала на дорозі: версія Харківського ОТЦК
08.07.2025, 18:42
Сьогодні 8 липня: який день в історії
Сьогодні 8 липня: який день в історії
08.07.2025, 06:00

Новини за темою:

18:07
Чоловік підірвався на Харківщині – його доправили в лікарню
16:16
На окружній Харкова – ДТП із чотирма авто: є постраждалі (відео, фото)
16:01
Чоловіки хотіли порибалити під Харковом, але підірвалися і поїхали в лікарню
13:37
Пса, який вижив під час атаки БпЛА на Чугуїв, показала ДСНС Харківщини (фото)
09:54
Атака на Харків: пожежники вчасно спустилися в укриття, пошкоджена техніка 📷

Ви читали новину: «Скільки людей потонуло на Харківщині цього літа – дані «екстренки»»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 8 Липня 2025 в 19:56;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Двоє дорослих та стільки ж дітей потонули у водоймах Харкова та області з початку купального сезону.".