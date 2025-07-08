Сколько людей утонуло на Харьковщине этим летом — данные «экстренки»

Двое взрослых и столько же детей утонули в водоемах Харькова и области с начала купального сезона.

Еще двух утопающих удалось спасти, потому что их вовремя доставили в больницы, рассказали в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

«Напоминаем: вода не прощает легкомыслия. Особенно важно — не оставлять детей без присмотра! Даже несколько секунд могут стоить жизни. Соблюдайте правила безопасности, купайтесь только в разрешенных местах и следите за теми, кто рядом», — призывают в ведомстве.

Два человека утонули в регионе только в течение прошлой недели, сообщил на брифинге спикер ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Евгений Василенко. 4 июля из Петренковского водохранилища в Харькове спасатели достали тело 12-летней девочки, а 5 июля со дна водоема в Удянском гидропарке в Харькове — тело мужчины 1991 года рождения.