Сколько людей утонуло на Харьковщине этим летом — данные «экстренки»
Двое взрослых и столько же детей утонули в водоемах Харькова и области с начала купального сезона.
Еще двух утопающих удалось спасти, потому что их вовремя доставили в больницы, рассказали в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
«Напоминаем: вода не прощает легкомыслия. Особенно важно — не оставлять детей без присмотра! Даже несколько секунд могут стоить жизни. Соблюдайте правила безопасности, купайтесь только в разрешенных местах и следите за теми, кто рядом», — призывают в ведомстве.
Два человека утонули в регионе только в течение прошлой недели, сообщил на брифинге спикер ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Евгений Василенко. 4 июля из Петренковского водохранилища в Харькове спасатели достали тело 12-летней девочки, а 5 июля со дна водоема в Удянском гидропарке в Харькове — тело мужчины 1991 года рождения.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС в Харьковской области, новости Харькова, утопленники;
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- • Дата публикации материала: 8 июля 2025 в 19:56;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Двое взрослых и столько же детей утонули в водоемах Харькова и области с начала купального сезона.".