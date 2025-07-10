Двоє людей поранені на Харківщині через обстріли – куди “прилетіло”
Фото: Олена Нагорна
Про “прильоти” на Харківщині, а також про наслідки обстрілів розповів уранці 10 липня начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“У сел. Печеніги постраждав 61-річний чоловік; у с. Лісна Стінка Курилівської громади постраждав 73-річний чоловік”, – написав Синєгубов.
Протягом доби окупанти випустили по регіону:
▪️2 ракети (тип встановлюється);
▪️12 КАБ;
▪️3 БпЛА типу «Шахед»;
▪️8 БпЛА типу «Герань-2»;
▪️3 БпЛА V2U;
▪️2 fpv-дрони.
Внаслідок ударів у Куп’янському районі пошкоджена амбулаторія, приватні будинки, авто “швидкої”, склади, електромережі, у Чугуївському – ворог обстріляв сім приватних будинків, у Берестинському – спалахнула пшениця на площі 500 квадратних метрів.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Липня 2025 в 08:56;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про “прильоти” на Харківщині, а також про наслідки обстрілів розповів уранці 10 липня начальник ХОВА Олег Синєгубов.".