Двоє людей поранені на Харківщині через обстріли – куди “прилетіло”

Про “прильоти” на Харківщині, а також про наслідки обстрілів розповів уранці 10 липня начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“У сел. Печеніги постраждав 61-річний чоловік; у с. Лісна Стінка Курилівської громади постраждав 73-річний чоловік”, – написав Синєгубов.

Протягом доби окупанти випустили по регіону:

▪️2 ракети (тип встановлюється);

▪️12 КАБ;

▪️3 БпЛА типу «Шахед»;

▪️8 БпЛА типу «Герань-2»;

▪️3 БпЛА V2U;

▪️2 fpv-дрони.

Внаслідок ударів у Куп’янському районі пошкоджена амбулаторія, приватні будинки, авто “швидкої”, склади, електромережі, у Чугуївському – ворог обстріляв сім приватних будинків, у Берестинському – спалахнула пшениця на площі 500 квадратних метрів.