Live
  • Чт 10.07.2025
  • Харків  +32°С
  • USD 41.77
  • EUR 48.84

Двоє людей поранені на Харківщині через обстріли – куди “прилетіло”

Події 08:56   10.07.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Двоє людей поранені на Харківщині через обстріли – куди “прилетіло” Фото: Олена Нагорна

Про “прильоти” на Харківщині, а також про наслідки обстрілів розповів уранці 10 липня начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“У сел. Печеніги постраждав 61-річний чоловік; у с. Лісна Стінка Курилівської громади постраждав 73-річний чоловік”, – написав Синєгубов.

Протягом доби окупанти випустили по регіону:

▪️2 ракети (тип встановлюється);

▪️12 КАБ;

▪️3 БпЛА типу «Шахед»;

▪️8 БпЛА типу «Герань-2»;

▪️3 БпЛА V2U;

▪️2 fpv-дрони.

Внаслідок ударів у Куп’янському районі пошкоджена амбулаторія, приватні будинки, авто “швидкої”, склади, електромережі, у Чугуївському – ворог обстріляв сім приватних будинків, у Берестинському – спалахнула пшениця на площі 500 квадратних метрів.

Читайте також: Чотири населені пункти потрапили під авіаудари РФ, ЗСУ відбили 19 штурмів

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Росіяни захопили нові території на Харківщині – інформація Deep State
Росіяни захопили нові території на Харківщині – інформація Deep State
10.07.2025, 09:57
Новини Харкова — головне 9 липня: спека б’є рекорди; ракетний удар в області
Новини Харкова — головне 9 липня: спека б’є рекорди; ракетний удар в області
09.07.2025, 21:31
Новини Харкова — головне 10 липня: РФ захопила нові території, 68 пожеж
Новини Харкова — головне 10 липня: РФ захопила нові території, 68 пожеж
10.07.2025, 10:12
Презентували нову транспортну стратегію для Харкова – подробиці
Презентували нову транспортну стратегію для Харкова – подробиці
10.07.2025, 09:30
Двоє людей поранені на Харківщині через обстріли – куди “прилетіло”
Двоє людей поранені на Харківщині через обстріли – куди “прилетіло”
10.07.2025, 08:56
Сьогодні 10 липня: яке свято та день в історії
Сьогодні 10 липня: яке свято та день в історії
10.07.2025, 06:00

Новини за темою:

08:05
За добу в регіоні було 40 пожеж, у вогні постраждали троє людей
14:18
Минулого тижня Харків атакували тільки «шахеди» – статистика Терехова
11:55
Майже сотню військових ліквідували ЗСУ за добу на півночі області
08:15
Рятувальники дістали з води тіло чоловіка – подробиці від ДСНС
17:48
Чим росіяни найчастіше б’ють по Харківщині: Синєгубов опублікував статистику

Ви читали новину: «Двоє людей поранені на Харківщині через обстріли – куди “прилетіло”»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 10 Липня 2025 в 08:56;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про “прильоти” на Харківщині, а також про наслідки обстрілів розповів уранці 10 липня начальник ХОВА Олег Синєгубов.".