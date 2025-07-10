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Двое людей ранены на Харьковщине из-за обстрелов – куда «прилетело»

Происшествия 08:56   10.07.2025
Николь Костенко-Лагутина
Двое людей ранены на Харьковщине из-за обстрелов – куда «прилетело» Фото: Елена Нагорная

О «прилетах» на Харьковщине, а также о последствиях обстрелов рассказал утром 10 июля начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В пос. Печенеги пострадал 61-летний мужчина; в с. Лесная Стенка Куриловской громады пострадал 73-летний мужчина», – написал Синегубов.

В течение суток оккупанты выпустили по региону:

▪️2 ракеты (тип устанавливается);

▪️12 КАБ;

▪️3 БпЛА типа «Шахед»;

▪️8 БпЛА типа «Герань-2»;

▪️3 БпЛА V2U;

▪️2 fpv-дрона.

В результате ударов в Купянском районе повреждена амбулатория, частные дома, авто «скорой», склады, электросети, в Чугуевском – враг обстрелял семь частных домов, в Берестинском – загорелась пшеница на площади 500 квадратных метров.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 10 июля 2025 в 08:56;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О «прилетах» на Харьковщине, а также последствиях обстрелов рассказал утром 10 июля начальник ХОВА Олег Синегубов.".