Двое людей ранены на Харьковщине из-за обстрелов – куда «прилетело»

О «прилетах» на Харьковщине, а также о последствиях обстрелов рассказал утром 10 июля начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В пос. Печенеги пострадал 61-летний мужчина; в с. Лесная Стенка Куриловской громады пострадал 73-летний мужчина», – написал Синегубов.

В течение суток оккупанты выпустили по региону:

▪️2 ракеты (тип устанавливается);

▪️12 КАБ;

▪️3 БпЛА типа «Шахед»;

▪️8 БпЛА типа «Герань-2»;

▪️3 БпЛА V2U;

▪️2 fpv-дрона.

В результате ударов в Купянском районе повреждена амбулатория, частные дома, авто «скорой», склады, электросети, в Чугуевском – враг обстрелял семь частных домов, в Берестинском – загорелась пшеница на площади 500 квадратных метров.