Двое людей ранены на Харьковщине из-за обстрелов – куда «прилетело»
Фото: Елена Нагорная
О «прилетах» на Харьковщине, а также о последствиях обстрелов рассказал утром 10 июля начальник ХОВА Олег Синегубов.
«В пос. Печенеги пострадал 61-летний мужчина; в с. Лесная Стенка Куриловской громады пострадал 73-летний мужчина», – написал Синегубов.
В течение суток оккупанты выпустили по региону:
▪️2 ракеты (тип устанавливается);
▪️12 КАБ;
▪️3 БпЛА типа «Шахед»;
▪️8 БпЛА типа «Герань-2»;
▪️3 БпЛА V2U;
▪️2 fpv-дрона.
В результате ударов в Купянском районе повреждена амбулатория, частные дома, авто «скорой», склады, электросети, в Чугуевском – враг обстрелял семь частных домов, в Берестинском – загорелась пшеница на площади 500 квадратных метров.
Читайте также: Четыре населенных пункта попали под авиаудары РФ, ВСУ отбили 19 штурмов
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: обстрелы, синегубов, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Двое людей ранены на Харьковщине из-за обстрелов – куда «прилетело»»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 10 июля 2025 в 08:56;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О «прилетах» на Харьковщине, а также последствиях обстрелов рассказал утром 10 июля начальник ХОВА Олег Синегубов.".