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ДТП у Харкові: водій, ймовірно, був під наркотиками

Події 12:04   11.07.2025
Вікторія Яковенко
ДТП у Харкові: водій, ймовірно, був під наркотиками Фото: Управління патрульної поліції в Харківській області

10 липня на проспекті Аерокосмічному сталася аварія.

«Під час спілкування з винуватцем ДТП, патрульні виявили у кермувальника ознаки наркотичного сп’яніння. На пропозицію пройти відповідний огляд на стан сп’яніння у встановленому законом порядку громадянин відмовився», – повідомили в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.

Крім цього, додали правоохоронці, під час перевірки документів з’ясувалося, що чоловік не мав поліса обов’язкового страхування.

Патрульні відсторонили чоловіка від керування та склали на нього адміністративні протоколи за статтею 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП), ч. 1 ст. 130 (Відмова водія від огляду на стан сп’яніння) та адміністративну постанову за ч. 1 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, у якої відсутні при собі необхідні документи на право керування) КУпАП. Матеріали передадуть до суду.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Липня 2025 в 12:04;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "10 липня на проспекті Аерокосмічному сталася аварія.".